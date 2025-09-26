Almeida apuesta por la victoria del Atlético en el derbi porque «hay que ayudar a los necesitados»

José Luis Martínez Almeida hizo su ya clásico pronóstico acerca del derbi madrileño y situó al Atlético de Madrid, club de que es aficionado, como el favorito a ganar el duelo ante el Real Madrid. El edil de la capital de España escogió como argumento la situación del equipo colchonero en Liga, donde apenas ha sumado nueve puntos de 18 posibles, para que los blancos se dejen ganar.

«Todo el mundo sabe quién quiero que gane, como todo el mundo sabe que hay que ir con los necesitados en la vida y hay un equipo mucho más necesitado que otro en estos momentos de cara a seguir compitiendo la Liga», dijo Almeida en tono irónico en un encuentro con la prensa 24 horas antes del duelo que se celebrará en el Metropolitano.

«La solidaridad es muy importante en la ciudad de Madrid y yo creo que en ese sentido no pasaría nada si mañana ganara el Atlético de Madrid», prosiguió el alcalde en su razonamiento de por qué el Real Madrid no ganará en el Metropolitano. Hay que recordar que los blancos sólo han conocido la palabra triunfo en lo que va de temporada habiendo ganado en siete de los siete partidos disputados hasta la fecha.

El popular confía en que el derbi «transcurra con normalidad» porque Madrid es «una ciudad ejemplar, en la que se han jugado entre los dos equipos dos finales de Copa de Europa, en Lisboa y en Milán, y no ha habido prácticamente ni un solo incidente entre las aficiones».

El dispositivo para este partido de alto riesgo está ya listo, un dispositivo de seguridad que implica a la Delegación del Gobierno y a servicios del Ayuntamiento de Madrid, especialmente Policía Municipal y Samur.

«Estamos preparados para cualquier contingencia que se pudiera producir, pero también debemos ser conscientes de que Madrid es una ciudad ejemplar, con dos aficiones también ejemplares, que han dado muestra de ello a lo largo de los años, y por tanto, esperemos que simplemente sea un grandísimo espectáculo deportivo», zanjó.