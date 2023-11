El agente de Icardi revela contactos con el Real Madrid

El agente de Mauro Icardi ha desvelado que está negociando con el Real Madrid para incorporar al argentino a la disciplina madridista. El conjunto blanco no prevé hacer ningún tipo de incorporación en el mercado invernal, pese a las lesiones sufridas en este inicio del curso. Sin embargo, Elio Letterio, representante del delantero, ha revelado que aunque «no hay ninguna oferta», sí que está «hablando con responsables» del club.

No es la primera vez que se relaciona al argentino con el conjunto madridista. Algo que ya sucedió durante su etapa en el PSG y, sobre todo, cuando sobresalía en el Inter de Milán. Ahora, Icardi está inmerso en la aventura turca, jugando en el Galatasaray, con el que el pasado curso hizo 23 goles y con el que en la presente campaña suma ya 15 tantos.

Ahora, su representante ha admitido contactos con el club. Letterio ha afirmado que ha estado en los últimos días en la capital y que está inmerso en conversaciones con representantes del conjunto blanco. Pese a ello, destaca que aún no hay una oferta firme sobre la mesa de cara al próximo mercado, que se abrirá el 1 de enero.

En unas palabras para el medio turco Fanatik, el representante de Icardi ha querido apuntar directamente al interés del Real Madrid por su futbolista. «Todavía no hay ninguna oferta oficial. Estoy en Madrid ahora mismo. El Real Madrid no ha hecho ninguna oferta por Icardi. Todavía no han hecho una oferta oficial. Pero estamos hablando con los responsables del Real Madrid».

También ha querido hablar sobre la buena relación que le une con el Galatasaray. Letterio ha afirmado que, a pesar de estar pasando unos días en la capital española, tiene previsto acudir a Estambul para ver el próximo duelo del conjunto turco en Champions. Se medirán al Manchester United, buscando una clasificación para octavos que pueden dejar más que encarrilada. También que se encontrará allí con su representado, al que pondrá al día de las conversaciones que estaría manteniendo con el Real Madrid y sobre las que «no puedo decir nada más por ahora».

Icardi, relacionado con el Real Madrid

No es la primera vez que se relaciona a Mauro Icardi con el Real Madrid. Cuando Cristiano Ronaldo dejó el club blanco, fue uno de los candidatos a ocupar la delantera madridista. Aquel verano de 2018 fue agitado en cuanto a nombres, aunque los madridistas no hicieron mayor incorporación que la de Mariano, que llegaba para ser sustituto de Benzema.

Se le relacionó también con los blancos de cara a aquel mercado invernal, dados los malos resultados del equipo, y también para el siguiente verano. Sin embargo, el Madrid siempre tuvo claro que la única apuesta en la punta de ataque era Benzema. Nunca llegó a concretarse nada y el jugador dejó el Inter para recalar en París.

En el PSG no cuajó y, con el objetivo de los franceses de cumplir con la normativa de la UEFA en términos de fair play financiero o, al menos, aparentar que intentaban hacerlo, se marchó cedido al Galatasaray. Este verano, tras una temporada a préstamo, se hicieron con sus servicios a cambio de 10 millones de euros, firmando hasta 2026.