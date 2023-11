Ancelotti: «Es un orgullo que Brasil se fije en mí, pero esperaré al Real Madrid hasta el último día»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará en la jornada 14 de Liga a Cádiz y Real Madrid. Los blancos llegan a este duelo tras sufrir un parón que ha dejado dos bajas importantes, como son las de Vinicius y Camavinga. Eso sí, para este duelo recuperan a Bellingham, Ceballos y Rüdiger, que regresa tras cumplir un partido de sanción.

Ancelotti comenzó hablando de las lesiones: «Nos han perjudicado un poco, pero la plantilla está bien concebida y siempre hemos sido competitivos a pesar de las bajas. Vamos con confianza y esperemos que los que están lesionados se puedan recuperar pronto. El equipo está bien. Me dan mucha confianza y lo consideramos como una oportunidad para ver a los jugadores de este equipo».

«Es un calendario que no se puede sostener y los que lo preparan lo tienen que mirar. Tenemos este problema, pero va a ser más porque tendremos más partidos. La única solución es reducir el número de los partidos y si los organismos no se ponen de acuerdo también podría hablar el sindicato de los futbolistas. Esto lo puede hacer la FIFA, la UEFA y la Liga, pero hacen lo contrario», comentó sobre la carga de partidos. También reconoció que cree que los jugadores se bajarían el sueldo para jugar menos partidos: «Creo que sí. Si mejoras la calidad del espectáculo no será un problema de sueldo. No tienen problema de bajarse el sueldo si ayuda a la salud».

Sobre su futuro, explicó que no piensa nada al escuchar su nombre desde Brasil. «Me llena de orgullo que una selección como Brasil hable de mí, pero tengo contrato hasta el 30 de junio», añadió. Además, dejó claro que esperaría al Real Madrid «hasta el último día».

Ancelotti habla de Xabi

Sobre las palabras de Xabi Alonso, que dijo del italiano que era el amo, Ancelotti explicó lo siguiente: «Le doy las gracias porque lo he pasado muy bien con él. Está haciendo una gran carrera porque tiene las cualidades. Es de los entrenadores que más me gusta junto con Motta. Obviamente, tiene el perfil de ser entrenador del Real Madrid. Conoce muy bien la casa, es querido y un día podría serlo».

Además, Ancelotti cerró el debate de Alaba sobre la posibilidad de que juegue en el centro del campo: «No, tenemos los recursos. Vuelve Ceballos, que es una pieza importante para nosotros. No tenemos ningún tipo de problema. Brahim lo ha hecho bien, hemos incorporado a Gonzalo, a Nico y atrás no tenemos problemas. Lo que sí dijo es que «Valverde puede ser una opción, como Kroos. Si jugamos con el doble pivote tenemos muchas opciones».

Sobre si pidió respeto de los árbitros a los entrenadores, quiso aclararlo: «Yo he pedido respeto porque hay entrenadores que no cobran cuando son despedidos. Si a mí no me pagan no pasa nada, pero si despiden a un entrenador que plantea su futuro con su contrato si tienen un problema. Si te despiden tienen que pagarte. Hay muchos casos que te despiden y no te pagan.