Adidas aprieta para llevar a Bellingham al Real Madrid

Adidas, la marca deportiva que viste al Real Madrid y también a Jude Bellingham, está muy interesada en que dos de sus buques insignias puedan unir sus caminos a partir del verano y está apretando al entorno del futbolista para que se decante por el Madrid antes que fichar por el Liverpool (New Balance), el PSG (Nike) o una renovar con el Borussia Dortmund (Puma).

La firma alemana sabe que Bellingham es una de sus joyas de la corona. El joven centrocampista inglés, a sus 19 años, se ha convertido en todo un reclamo futbolístico y mediático a nivel mundial. Es una apuesta ganadora de presente y, sobre todo, de futuro y en Adidas lo saben. Igual que saben que su dimensión se incrementará si ficha por el Real Madrid, el club más laureado y prestigioso del mundo.

En la sede de Adidas en la localidad alemana de Herzogenaurach están cansados de ver a Bellingham jugar vestido de Puma en su club, el Borussia Dortmund, y de Nike en su selección, Inglaterra. Por eso tratan de influir en el entorno del futbolista para conseguir el matrimonio perfecto para la firma deportiva: Bellingham y el Real Madrid.

Competencia por Bellingham

Pero no será fácil que Bellingham vista de blanco. Tampoco barato, porque la subasta por uno de los jugadores con más talento del mundo apenas acaba de empezar. El Borussia Dortmund, el club titular de sus derechos, no está dispuesto a dejarle escapar y le ha puesto sobre la mesa una suculenta oferta de renovación… que el futbolista no ha aceptado.

Tampoco el Liverpool ni el Manchester City ni el PSG han dicho su última palabra y están dispuestos a convertir el traspaso de Bellingham en uno de los mayores de todos los tiempos, quizá sólo superados por los 222 millones que pagó el PSG por Neymar y por encima de los cari 130 kilos que pagó el United a la Juventus por Pogba. Se habla de que el traspaso de Bellingham podría superar los 150 millones de euros, una cifra que, al menos a día de hoy, el Real Madrid parece muy reacio a pagar.