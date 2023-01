El PSG quiere ya a Asensio y el Real Madrid no le dejará salir

Marco Asensio no saldrá del Real Madrid en este mercado de invierno. En las últimas horas se ha filtrado una oferta del PSG pero el club no está por la labor de dejar salir en el último día del mercado de fichajes al futbolista que finaliza contrato dentro de seis meses. En la entidad blanca no tienen problemas en ofrecerle una renovación que no conllevará una subida salarial. A partir de ahí el jugador podrá decidir… pero ya en verano.

La renovación de Marco Asensio sigue siendo un tema caliente en el Real Madrid y en este último día del mercado de fichajes el nombre del futbolista ha vuelto a salir a la luz. El jugador es libre para negociar con cualquier club para marcharse gratis en enero y en las últimas horas ha salido a la palestra el nombre del PSG como posible interesado en el balear. Es más, al parecer la intención del club parisino, que busca atacantes a última hora, es la acometer un fichaje inmediato.

Pero en el Real Madrid no están por la labor de perder a Asensio en el último día de mercado. En el club blanco ni siquiera han escuchado una propuesta para un futbolista que debe ser importante en la rotación de cara a los próximos meses de competición.

No cambia los planes del Real Madrid

El interés del PSG en Marco Asensio, según avanzó Relevo, no cambia los planes de un Real Madrid que tiene muy clara la hoja de ruta con el jugador. El Real Madrid a día de hoy no tiene la intención de comenzar a entablar conversaciones para su renovación. En el club no tienen en el más mínimo problema en ofrecerle una ampliación de contrato que no será al alza. Si no la acepta, están preparados para dejarle marchar gratis… pero eso será el próximo verano.