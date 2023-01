El Dortmund asegura que «todavía no hay ofertas por Bellingham»

Jude Bellingham será uno de los nombres de este verano. El mediocentro del Borussia Dortmund es el objetivo de los grandes clubes del continente, entre los que se encuentra el Real Madrid. En el club alemán saben que va a ser muy complicado retenerle, aunque Sebastian Kehl, director deportivo, asegura que aún no hay ningún club que haya hecho una propuesta oficial por el jugador.

«Todavía no hay ofertas por Bellingham. Actualmente no hay presión. Jude quiere concentrarse solamente en el fútbol», explica en una entrevista concedida a la revista alemana Kicker. No obstante, en el Borussia Dortmund son plenamente conscientes de que estas ofertas antes o después llegarán, ya que el interés es notable.

Como ha contado OKDIARIO, uno de los clubes que están yendo con todo a por el fichaje de Bellingham es el Real Madrid. El club blanco ya ha conseguido el «sí» del jugador. La entidad madridista y el mediocentro lo tienen todo hablado y acordado, por lo que los esfuerzos del vigente campeón de Europa se centran a partir de ahora en llegar a un acuerdo con el Borussia Dortmund.

Españoles y alemanes mantienen una gran amistad, aunque los germanos escucharán a todos los pretendientes del mediocentro antes de tomar una decisión definitiva. El jugador no tiene cláusula de salida, por lo que los equipos que le quieren tendrán que sentarse a negociar.