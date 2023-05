Cristóbal Soria ya ha aprendido que ir contra el Real Madrid no le funciona. El ex delegado del Sevilla felicitó a su manera al equipo blanco por la consecución de su 20 Copa del Rey. El tertuliano de El Chiringuito, por una vez, no buscó una excusa para empañar el triunfo madridista.

«Desearle a todos los aficionados del Osasuna y real de madrid que han visitado hoy la Ciudad de Sevilla para la Final de la Copa del Rey un buen viaje de regreso a casa», dijo un Cristóbal Soria totalmente resignado por ver su ciudad conquistada por el equipo blanco.

Desearle a todos los aficionados del Osasuna y real de madrid que han visitado hoy la Ciudad de Sevilla para la Final de la Copa del Rey un buen viaje de regreso a casa… 🙏🏻 pic.twitter.com/aBM3QUQuDG — Cristóbal Soria (@cristobalsoria) May 6, 2023

Ahora Cristóbal Soria quemará sus naves en esperar que el Manchester City pueda detener al Real Madrid en la Champions League. El tertuliano andaluz ha cambiado su discurso contra el equipo blanco, pero ni por esas parece que podrá hacer el ‘contragafe’ frente al Real Madrid.