Rodrygo: «Me encanta jugar con Vini, es un jugador especial»

Rodrygo Goes habló al término de la final de la Copa del Rey entre el Real Madrid y Osasuna. El conjunto madridista se proclamó campeón del torneo del KO, imponiéndose en La Cartuja al equipo navarro por un ajustado 2-1 gracias a un doblete del brasileño, principal protagonista del encuentro junto a Vinicius, que le asistió en ambas ocasiones. El joven delantero de los blancos ganó el único título que le faltaba con el club, en la que es la vigésima Copa para en la historia de la entidad.

Copa

«Muy contento. Estábamos hablando que hacía mucho que el Real Madrid no ganaba esta competición y a mí me faltaba, con 22 años. Ha sido un día muy especial para mí, con dos goles».

Único título que le faltaba

«Siempre he dicho que este era un título que me gustaría ganar porque no lo tenía, pero quiero seguir ganando mucho más. El ambiente y la Copa ha sido muy especial y el día también».

Marco en el primer partido

«Sí, estoy muy contento. Pedía eso a Dios, empezamos en Cáceres en un campo muy difícil y pude marcar y terminar así me hace mucha ilusión».

Primer gol

«Siempre es bueno empezar ganando y marcar a los dos minutos. Estábamos jugando bien, pero en la segunda mal y luego llega ese gol».

Vinicius

«A mí me encanta jugar con Vini. Es un jugador especial. El gesto era para un niño que visité en la juegoterapia, es un niño con cáncer y como se llama Ignacio, hice una I».