Al Real Madrid no paran de llegarle llamadas de jugadores que se prestan a jugar en el club. El último en ofrecerse habría sido Leroy Sané. No es un secreto que el delantero del Bayern de Múnich no tiene la mejor relación con su entrenador, Julian Nagelsmann, por lo que no vería con malos ojos emprender un nuevo rumbo a partir de la próxima temporada en un grande distinto al gigante alemán. Por ello, sus representantes se habrían puesto en contacto con el conjunto madridista, aunque en Valdebebas de momento no valoran la opción de acometer más incorporaciones.

La renovación de Mbappé por el PSG ha provocado que no sean pocos los delanteros que se ofrezcan al Madrid con la esperanza de cubrir ese hueco. Sin embargo, el club tiene cerrado el capítulo de llegadas en estos momentos. No se esperan más refuerzos de cara al próximo curso. Lo único que les puede hacer replantearse esa decisión sería una salida de Asensio, al que quiere el Milan.

Pese a ello, Sané se ha puesto en contacto con el club para ofrecerse. Sus agentes son los mismos que los de Luka Jovic y habrían aprovechado las recientes negociaciones con el conjunto blanco para formalizar la salida del serbio a la Fiorentina para intentar colocar en la entidad a Sané.

El jugador aún tiene contrato con el Bayern de Múnich hasta 2025, pero su mejorable relación con Nagelsmann hacen que no esté del todo cómodo en el conjunto alemán. Sus números no son nada malos, puesto que se ha asentado en el once y ha logrado este curso un total de 14 goles. Sin embargo, otro de los detonantes por el que le gustaría poner rumbo al Bernabéu estaría en el fichaje de Mané, que le resta opciones de tener continuidad.

El jugador, que ya gustó a la directiva blanca en su primera visita con el Schalke al Bernabéu y que después estuvo en el radar mientras jugaba para el City, ha llamado para ver si sigue quedando algo de aquel interés, como revela Defensa Central. Sin embargo, con lo que se ha encontrado de momento es con el carpetazo de la directiva blanca.