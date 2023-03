Mbappé: «Si mi futuro dependiera de la Champions, ya estaría muy lejos…»

Kylian Mbappé se convirtió en la noche del sábado en el máximo goleador de la historia del PSG a sus 24 años y la joven estrella francesa habló sobre su futuro tras el homenaje que le realizó el conjunto galo. El delantero dejó claro que está feliz en París y también ironizó sobre la relación entre su futuro y la Champions League.

Récord

«Jugar en el PSG es especial para mí. Si alguien me hubiera dicho que iba a marcar un gol con el brazalete de capitán para batir el récord, no me lo habría creído. Es un logro personal, pero estoy aquí por los logros colectivos. Gracias a todos mis compañeros, a mis entrenadores, a la directiva y a los aficionados, que me lo han dado todo aquí. Vamos a Múnich a clasificarnos, estamos decididos, hemos recuperado la confianza»

Feliz en París

«Sabía que iba a batir este récord. Jugar aquí es un privilegio. Llegué aquí siendo un jugador joven. Aquí aprendí mucho, también como hombre. Jugar en el PSG, más aún para mí como parisino de nacimiento, es especial».

Goles

«Hay una bonita galería de goles. De todas formas he marcado (risas). Todos los goles tienen un significado especial. Cada gol representa un partido, una historia, un contexto particular, así que gracias a todos mis compañeros de equipo, a los diferentes entrenadores, al Presidente, a las diferentes directivas y, por supuesto, a los aficionados. No siempre fui expresivo con la gente porque tuve una educación futbolística en la que todo giraba en torno al rendimiento, y creo que es importante agradecer a la gente porque ellos siempre me han dado apoyo aquí».

Futuro

«¿Si el partido contra el Bayern tendrá un impacto respecto a mi futuro? No lo creo. Si vinculara mi futuro a la Champions, y no quiero faltar al respeto al club, ¡me habría ido muy lejos! (risas). Estoy aquí muy contento, y por el momento no pienso en otra cosa que en hacer feliz al PSG».

Balón de Oro

«Por supuesto, el Balón de Oro siempre es un objetivo. Para un jugador de mi categoría, es algo que tengo en el punto de mira, pero no es la prioridad en este momento, ni tampoco el período en el que nos encontramos. Está en el fondo de mi mente, es normal. Si seguimos con esta racha, no estaré muy lejos de alcanzarlo».