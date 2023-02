El Real Madrid no cierra la puerta a Mbappé: «Si se ajusta a los criterios del club, vendrá»

«Si tiene que venir y se ajusta a los criterios del club, vendrá», aseguran desde el Real Madrid cuando se habla de Kylian Mbappé. En el club saben que ahora es muy complicado iniciar cualquier tipo de conversación, pero nadie le cierra la puerta para el futuro. Lo que pasó el pasado verano no se olvida y sigue doliendo, pero la actual directiva estaría dispuesta a que el tren del 14 veces campeón de Europa pasase otra vez por la puerta de delantero francés, aunque con condiciones.

El Real Madrid no está por la labor de exponerse a una situación que se asemeje a la de la pasada primavera, cuando el jugador dejó plantado al club blanco por el contrato millonario que el PSG le puso encima de la mesa. Por ello, para que la entidad presidida por Florentino Pérez dé el paso de volver a ir a por su fichaje, deben tener seguro el sí del jugador y algo más. El propio futbolista tendría que decirle a la entidad madridista cuál sería su precio de salida.

Mbappé renovó el pasado mes de mayo un contrato con el PSG que se extiende hasta 2024 y podría ampliarse hasta 2025, tal y como reveló L’Equipe. De hecho, esta misma información señala que Kylian tiene cuatro meses por delante para decidir si quiere alargar un año más su contrato o se queda con lo que realmente firmó.

Esta decisión será determinante para saber qué va a pasar con el futuro de un Mbappé que tiene las puertas abiertas del Santiago Bernabéu. No será recibido como lo hubiese sido el pasado verano, pero sí le acogerían con los brazos abiertos. Y es que, en el Real Madrid son conscientes de que Kylian es el hombre llamado a liderar el fútbol en los próximos años junto a Vinicius Junior. Si el contrato no se amplía, por lo que finalizaría en 2024, hay una mínima posibilidad de que este verano el PSG acepte venderle para no ver como se marcha gratis dentro de un año. Si, por el contrario, se extiende, es probable que ese tercer tren haya pasado por su puerta y ya sea complicado que pase de nuevo.

El Real Madrid no negociará

El Real Madrid tiene claro que no se sentará a hablar con el PSG por el futuro de Mbappé. Las relaciones entre ambos clubes están rotas y no es el momento de ponerse a negociar ningún fichaje. Ya no lo hicieron el pasado verano, cuando esperaron que el jugador saliese gratis una vez concluido un contrato que terminó renovando. Ahora, la situación sería la misma. En Valdebebas esperarían a 2024 para que concluyese su compromiso con los parisinos y, en ese momento, poder aterrizar en el Bernabéu cobrando una importante prima de fichaje.

Por otro lado, el PSG no está por la labor de que esto suceda. Si Mbappé no renueva hasta, mínimo, 2025, es posible que este verano no vea con malos ojos venderle, por lo que sí podrían aceptar una venta que superaría los 200 millones de euros y a la que el club blanco podría hacer frente. No obstante, a día de hoy, este escenario no se contempla con seriedad en la cúpula del club blanco.