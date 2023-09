El Liverpool irá a por Mbappé en 2024

El Liverpool también quiere luchar por el fichaje de Mbappé en el próximo verano de 2024. El conjunto inglés nunca ha renunciado al fichaje de la estrella del PSG y volverá a hacer una ofensiva por el futbolista si finalmente no renueva su vínculo con el club parisino. Todo ello mientras el Real Madrid sigue expectante después de un verano en el que ha permanecido a la espera.

Kylian Mbappé sigue copando portadas incluso una vez finalizado el mercado de fichajes. Tras confirmarse que seguirá una temporada más en París, desde Francia ya se ha informado que su intención es la de no renovar su contrato con el PSG mientras Qatar sigue a la espera de hacer una ofensiva tal y como sucedió en verano de 2022.

Mbappé sería agente libre en caso de seguir firme en su intención de no renovar su contrato con el PSG y en principio el Real Madrid sería el máximo favorito para hacerse con el jugador francés. Pero el club blanco no es el único que está a la espera de la decisión que tome el de Bondy. El Liverpool ha vuelto a aparecer como la más firme competencia para la entidad madridista.

Según informa L’Equipe, el club inglés intentará convencer a Mbappé para que fiche por el equipo de Anfield el próximo 2024. La idea en el conjunto red es que el dinero recibido por Salah por parte de Arabia Saudí sirva para financiar el fichaje de la estrella francesa, que todo hace indicar que pedirá una gran prima de fichaje.

Pidió que no hicieran oferta

Eduardo Inda informó en El Chiringuito de Jugones que el propio Mbappé le pidió al Real Madrid en verano que no hiciera una oferta este verano. «Me cuentan que Mbappé le pidió al Real Madrid a través de los emisarios que no hicieran oferta porque no quería salir del PSG. También estaba el problema de la cláusula de fidelidad, que el Madrid la podía afrontar, pero hubiera habido endeudamiento más salvaje que el que va a tener que acometer el año que viene. En el Madrid se da por hecho que viene el año que viene, pero para mí esto va a ser una subasta», informó el director de OKDIARIO en el programa dirigido y presentado por Josep Pedrerol.