Mbappé le pidió al Real Madrid que no hiciera ninguna oferta este verano

Kylian Mbappé pidió expresamente al Real Madrid que no hiciera ninguna oferta por él al PSG este verano cuando el club parisino le dejó fuera de la gira del equipo para presionarle a que se fuera. En el club blanco creen que llegará libre dentro de una temporada, pero si en Valdebebas le ven con dudas irán a por Haaland.

Así lo desveló en exclusiva Eduardo Inda en su regreso al Chiringuito de Jugones: «Me cuentan que Mbappé le pidió al Real Madrid a través de los emisarios que no hicieran oferta porque no quería salir del PSG. También estaba el problema de la cláusula de fidelidad, que el Madrid la podía afrontar, pero hubiera habido endeudamiento más salvaje que el que va a tener que acometer el año que viene. En el Madrid se da por hecho que viene el año que viene, pero para mí esto va a ser una subasta».

En el Real Madrid siempre tuvieron muy claro que la (posible) llegada de Mbappé al Bernabéu era para 2024 y nunca este verano. En la cúpula del club blanco insistían una y otra vez en que la operación era imposible por una única razón: el deseo de Mbappé de cumplir su contrato con el PSG. La carta que envió el 12 de junio al club parisino en la que renunciaba a su opción de renovación unilateral hasta 2025 sólo era un aviso para cumplir lo firmado en su día, no un órdago para irse este verano.

Tal como desveló en exclusiva el director de OKDIARIO en el programa de Pedrerol, fue el propio Mbappé el que pidió al Real Madrid que no hiciera ni movimiento ni oferta alguna para ficharle este verano a esa de que el PSG no ha parado de presionarle para que renovara o saliera. El futbolista no titubeó: se mantuvo firme y siguió entrenándose con «los indeseables» hasta que fue perdonado, readmitido a la dinámica del grupo y salió vencedor del pulso.

Mbappé 2024

Mbappé siempre supo que tenía la sartén por el mango y que el PSG no podría traspasarle ni al Real Madrid ni a ningún club del mundo si antes contaba con su visto bueno, algo que ni el jugador ni su entorno estaban dispuestos a conceder gratis. El futbolista, que tiene pendientes de cobrar del PSG cerca de 240 millones de euros entre primas y contratos hasta el próximo mes de junio, no quería renunciar a su dinero.

El Real Madrid, que siempre estuvo al tanto de la situación y de los deseos de Mbappé, no realizó ni un sólo movimiento. Tampoco el PSG, tal como sabían en la cúpula del club blanco. «Ni el PSG nos ha llamado ni nos va a llamar», aseguraron a OKDIARIO fuentes de la cúpula madridista mediado el mes de julio. Y así ocurrió. Mbappé se salió con la suya y jugará esta temporada en el PSG. A partir de enero será libre para negociar y firmar si quiere su contrato con el Real Madrid, pero ese será el siguiente capítulo del culebrón. Y si en Valdebebas le ven con dudas, el objetivo pasará a ser Haaland. Lo que tienen claro es que no se repetirá lo que sucedió en la primavera de 2022.