Mbappé firma una tregua con el PSG pero ni perdona ni renueva

Kylian Mbappé ha firmado con el PSG pero no la renovación que ansían desde Qatar, sino una tregua, un alto el fuego que le ha permitido a él volver a jugar con sus compañeros y al club parisino ganar tiempo para buscar o cómo traspasarlo al Real Madrid o cómo convencerlo en su última temporada de contrato para que se quede en París.

La guerra abierta y caliente entre el PSG y Mbappé ahora es guerra fría, pero no es paz. Porque no puede haberla hasta que el club parisino consiga que firme la renovación que el jugador no quiere o hasta que Mbappé salga de París, una situación cada vez más improbable en este mercado al que le restan diez días para echar el cierre.

Desde el pasado 12 de junio, la fecha en la que Mbappé envió su carta de renuncia al PSG, el futbolista se ha mantenido firme en su idea y en su mensaje. Quiere quedarse en París la temporada que le resta para cumplir su contrato y cobrar hasta el último euro de lo que tiene firmado hasta junio de 2024. Sabe que la siguiente estación en su carrera tiene que ser el Real Madrid, pero no tiene prisa por apearse en el andén del Santiago Bernabéu.

Mbappé ni se inmuta

Mbappé ha sabido soportar toda la presión que le ha puesto el PSG a instancias de Qatar. Desde las declaraciones públicas de Al-Khelaifi hasta la decisión de apartarle del equipo y no dejarle acudir a la gira asiática junto a sus compañeros. Kylian se quedó entrenándose en París con los llamados “indeseables”, pero no dijo una mala palabra ni puso una mala cara.

Al final Mbappé ha ganado el pulso a Qatar y ha sido readmitido para satisfacción de Luis Enrique, que se había cansado de transmitir al club que necesitaba tratar a Kylian como un jugador más si al final se quedaba en el PSG. A estas alturas de la película parece que Mbappé se va a salir con la suya, aunque mientras el mercado continúe abierto el final previsible al culebrón de este verano puede dar un cambio en cualquier momento.