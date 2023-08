La advertencia de Mbappé al PSG para no irse al Real Madrid

Día nuevo y capítulo nuevo en el culebrón de Kylian Mbappé. El delantero francés dejó de estar apartado y se reincorporó este domingo a los entrenamientos con el grupo «después de unas discusiones muy constructivas y positivas entre el Paris Saint-Germain y el jugador antes del partido PSG-Lorient». Por ello, el de Bondy fue reincorporado con el primer equipo. Ahora, este regreso no estaría ligado a una posible renovación en su contrato.

Y es que según apuntaban los medios afines al PSG tras la reincorporación a los entrenamientos de Mbappé, el jugador se quedará esta temporada en el club parisino. Al Khelaifi pronunció un discurso delante de todo el vestuario para confirmar que Kylian estaba de vuelta. El presidente explicó que el delantero francés volvía a estar a disposición de la plantilla y del club.

«Kylian está volcado en el club», dijo el presidente parisino frente al resto del vestuario. Por lo tanto, según los medios franceses, Mbappé seguirá siendo jugador del PSG la próxima temporada.

Según informa L’Equipe, Mbappé y Al Khelaifi «no hablaron de una prórroga del contrato en sus conversaciones». El regreso del capitán de la selección francesa a los entrenamientos no está relacionado a la promesa de no dejar el club libre al término de su contrato el próximo verano. Al parecer, la cuestión de una prórroga ni siquiera se planteó en las conversaciones que se llevaron a cabo el sábado en el Parque de los Príncipes antes del partido contra el Lorient.

Además, este medio añade que la postura de Mbappé de no renovar no ha cambiado y sigue pensando lo mismo. Como ya hiciera hace dos meses, el jugador no tiene pensado ampliar su contrato con el PSG. El único deseo del futbolista era el de regresar a los terrenos de juego cuanto antes, lo que hizo rebajar sus pretensiones en relación con la prima de fidelidad.