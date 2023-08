En Francia aseguran que Mbappé se queda en el PSG esta temporada

En Francia dan por finalizado el culebrón Mbappé. Y es que, después de que el PSG le levantase el castigo y le haya permitido volver a entrenar con el primer equipo a las órdenes de Luis Enrique, ahora estaría cerca de seguir, aunque no aseguran que sea renovando. Nasser al-Khelaifi se ha encargado de comunicárselo a la plantilla en la ciudad deportiva de Poissy.

Según L’Équipe, el presidente del club capitalino pronunció un discurso ante todo el vestuario para confirmar que «Kylian está de vuelta». El presidente explicó que el delantero francés vuelve a estar a disposición de la plantilla y del club, una noticia que no debe disgustar a Luis Enrique, cuyo discurso del pasado viernes fue una invitación a buscar una solución, preferentemente positiva.

El acercamiento entre las dos partes ha contribuido a ello. «Kylian está volcado en el club», dijo el presidente parisino frente al resto del vestuario. Por lo tanto, según esta información, Mbappé seguirá siendo jugador del PSG la próxima temporada.

No obstante, este mismo medio deja claro que esto no significa que amplíe un contrato que vence en un año, aunque, internamente, se asegura que el jugador había prometido en las últimas horas que no se iría gratis. Mientras tanto, debería estar convocado para el duelo contra el Toulouse del próximo fin de semana.