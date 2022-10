Bruno Guimarães reconoce conversaciones con el Real Madrid

Bruno Guimarães es uno de los hombres del momento en el Newcastle y en la Premier League. El jugador brasileño, que no comenzó de la mejor forma la temporada por una lesión, ha regresado por todo lo alto con un doblete ante el Brentford este fin de semana, pero lo que más llamó a la atención fueron las palabras que tuvo respecto al Real Madrid al concluir el encuentro donde fue la gran estrella. El futbolista de las urracas habló ante los medios de comunicación y dejó un titular de lo más inesperado, reconociendo conversaciones con el club blanco.

“Aquí me siento como en casa. El Real Madrid es el mejor del mundo. Es genial. Fue solo una conversación, no fue nada más. Nunca dudé del proyecto, creí desde el principio. Siempre quise jugar en la Premier y disfrutarlo. La grada me ama y yo a ellos. No bromeo, aquí me siento como en casa. Necesito seguir avanzando”, reconocía el jugador de 24 años tras el partido.

Y es que con la marcha de Casemiro del Real Madrid dirección Manchester, el conjunto blanco sondeó diferentes opciones y la de Bruno Guimaraes era una de ellas, como el propio jugador ha reconocido el pasado sábado. No obstante, el conjunto blanco no podía fichar a un jugador extracomunitario ya que, por aquel momento, estaban todas las plazas ocupadas con Militao, Rodrygo y Vinicius. Este último acabó consiguiendo la nacionalidad española a los pocos días de cerrarse el mercado.

La joven estrella brasileña, que fue fichado por el Newcastle el pasado mes de enero por una cantidad cercana a los 50 millones de euros, es el nuevo ídolo de la afición. El conjunto inglés confió en los servicios del brasileño, y ya ha comenzado a demostrar su calidad, todo su talento y la personalidad que demuestra ante sus aficionados de St. James Park. El Newcastle, sin necesidad de vender, no pondrá ninguna facilidad en vender a su nueva estrella, sea quien sea el interesado.