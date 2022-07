A Marco Asensio no le faltan pretendientes en Europa. El mallorquín está ante uno de los veranos clave en su futuro más inmediato, con su contrato con el Real Madrid que finaliza en 2023. Hasta el momento no ha habido acuerdo de renovación, por lo que no se descarta su salida en este mercado de fichajes si llega una oferta interesante. Uno de los clubes que tiene a Asensio en su lista de objetivos es el Newcastle, pero los 23 millones de euros que están dispuestos a poner sobre la mesa distan mucho de la cifra de venta por parte de los blancos.

Por su edad, trayectoria y situación contractual – quedará libre en junio de 2023-, Marco Asensio es uno de los nombres de este mercado de fichajes estival. El mallorquín está disfrutando de sus últimos días de vacaciones antes de iniciar la pretemporada con el Real Madrid, pero club y jugador tienen una conversación pendiente. En Valdebebas quieren resolver cuanto antes su situación, bien renovando su contrato o buscándole una salida este mismo verano, pues se quiere evitar que se marche el año que viene gratis.

Son varios los clubes en Europa que están atentos a la situación de Marco Asensio, observando si se da el momento adecuado de echar la caña. Uno de los equipos interesados en el español es el Newcastle, propiedad del multimillonario Mohamed bin Salman y que está dispuesto a convertirlo en la nueva estrella de las urracas. Quieren dar un salto de calidad en la próxima temporada, con la aspiración de luchar por todos los títulos y salir de esa parte media de la tabla que ocuparon durante la pasada campaña.

En cuanto al dinero que están dispuestos a pagar por Asensio, la cantidad es de unos 23 millones de euros, una cantidad muy lejos de lo que aspira a abonar el Real Madrid por el jugador en caso de salida. De hecho, Asensio tiene un valor de mercado de unos 40 millones de euros, una cifra baja para su calidad pero que responde a la proximidad de la finalización de su contrato.