El Real Madrid gana al Valerenga y ya es de Champions

El Real Madrid volverá a estar en la Champions League. El conjunto blanco se impuso de nuevo al Valerenga, en el desenlace de la eliminatoria previa en Oslo, y certifica su clasificación para la fase de grupos. Sandie Toletti rescató a las blancas con un gol cuando peor lo pasaban, mientras que Naomie Fellery Athenea del Castillo terminaron de matar el encuentro, poniendo un 0-3 que se suma al triunfo por 2-1 cosechado en el Di Stéfano la pasada semana. Será la tercera ocasión consecutiva en la que estarán en el sorteo, que se celebrará el viernes.

El conjunto blanco ha comenzado la temporada con un pleno de victorias que les permite mantenerse a la estela del Barcelona en la Liga F, donde colideran la tabla con las azulgranas, y también superar la fase previa de la máxima competición. En esta ocasión, únicamente han tenido que disputar la última ronda de play-offs, puesto que fueron subcampeonas de la pasada Liga el pasado curso, una eliminatoria que han superado aunque no sin sufrir.

Pese a su dominio en la ida, el resultado no fue el mejor. El Madrid se impuso, pero por un ajustado 2-1 que no reflejó en ningún momento lo visto sobre el césped, donde las blancas fueron superiores de principio a fin. Estaban obligadas a resolver en Noruega, donde el Valerenga apuntaba a no poner las cosas nada fáciles.

Para el choque, Alberto Toril sorprendía de inicio y de qué forma. Se dejaba en el banquillo a dos de los pesos pesados, como son Athenea del Castillo e Ivana Andrés. Además, tampoco era de la partida Hayley Raso, una de las caras nuevas del equipo de cara a la presente campaña. Sí que estaba Feller en ataque, en el teórico lugar que debía ocupar la cántabra, mientras que Zornoza volvía a hacer de Weir.

Salían las madridistas a por el pase a la fase de grupos de la Champions League con un equipo formado por Misa Rodríguez en portería, mientras que la línea de cuatro defensiva la formaban Oihane Hernández, Rocío, Kathellen y Olga Carmona. En el doble pivote aparecían Toletti y Tere Abelleira, mientras que por delante, de enganche, estaba Claudia Zornoza. Por un extremo se colaba Feller, por el otro Linda Caicedo y en punta una enrachada Signe Bruun, que suma cuatro goles en sus últimos cinco partidos.

Comenzó el partido el Madrid dominando y buscando derribar el nuevo muro plantado atrás por el Valerenga. Al igual que sucediera en la ida, las noruegas se cerraban sin dejar apenas espacio entre líneas a las blancas, que buscaban a través de los costados romper la igualada en el marcador. Pero no sólo se dedicaban a defender las nórdicas. Como ya sucediera en Valdebebas, salían con mucho peligro al contragolpe y, en esta ocasión, generaban mucho peligro en los dominios de Misa.

De hecho, a balón parado pudieron adelantarse. De una mano en la media luna del área, sacaban una gran oportunidad para igualar la eliminatoria las noruegas y Tvedten estuvo a punto de aprovecharlo. Su potente lanzamiento se estrelló en el larguero, por suerte para los intereses madridistas. Respondía Olga con un centro-chut que se envenenó y obligó a la portera a despejar de puños. Pero las locales estaban más que crecidas.

Tvedten volvía a probar suerte y, de nuevo, estuvo a punto de hacer el primero de la noche. Su fuerte disparo cruzado desde la frontal se marchaba rozando el poste de la portería de Misa. Perdonó la delantera y, como suele suceder, en la siguiente jugada encarrilaban las madridistas la eliminatoria.

Toletti, otra vez al rescate

Fue de nuevo Sandie Toletti. Después de acudir al rescate del equipo en la última jornada liguera ante el Granada, con un doblete, la francesa volvía a aparecer para poner calma sobre el césped. Estaban las blancas más nerviosas y erráticas de lo normal, hasta que la mediocentro aprovechó una dejada de Linda Caicedo para fusilar la meta de Tompkins.

🔥 ¡TERCER gol de Sandie Toletti en los ultimos dos partidos! 🔥#UWCL pic.twitter.com/brXhuzZrwJ — Real Madrid C.F. (@realmadridfem) October 18, 2023

La centrocampista del Real Madrid está dando un paso al frente en este arranque de la temporada. En su primera campaña como jugadora del conjunto blanco, Toletti ejercía un papel más secundario, siendo indiscutible, pero dejándose ver poco por el área rival. En estos primeros encuentros del curso se está acostumbrando a aparecer desde segunda línea y a recurrir más a utilizar su potente disparo. De hecho, lo hizo en dos ocasiones más durante la primera mitad, aunque no vio puerta.

El gol dejó muy tocado al Valerenga, que había insistido en perforar la portería del Real Madrid, pero que no volvió a acercarse en la primera mitad desde el tanto de las blancas. Les costó en el inicio de la segunda, donde cambiaron definitivamente el plan llevado a cabo durante toda la eliminatoria. Se abrieron y salieron a presionar a las madridistas, que comenzaron a gestionar el manejo del balón con cabeza y sin apenas conceder.

El Real Madrid certifica la Champions

Los cambios del técnico en la segunda parte, introduciendo a Athenea y Raso permitieron a las madridistas asomarse más a la portería y lograr ampliar su renta. Lo hicieron después de un centro de la cántabra a la australiana y un posterior remate del que Feller aprovechó el rechace. De nuevo Athenea apareció, cuando el partido ya moría, para cerrar el encuentro y la clasificación del Real Madrid para la fase de grupos de la Champions League, al aprovechar una asistencia de Carla Camacho para batir a Tompkins.