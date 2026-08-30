El Real Madrid capitaliza un derbi de locura contra el Atlético

El Real Madrid ha reinado en la locura del derbi con el que arrancaba la Liga F, ante el Atlético. El conjunto blanco, que acudía a la cita sin Linda Caicedo –suplente por presunta precaución– ni Athenea, supo sacarle partido a su potencial ofensivo para gobernar un partido que acabó siendo un ejercicio de supervivencia. A una primera parte espectacular en la que se vieron los cinco goles del encuentro, dio paso una segunda en la que las rojiblancas tiraron por la borda una ventaja que podía haberles dado el triunfo, puesto que estaban con una más sobre el verde. Al final, los dos equipos acabaron con 10 y el derbi se quedó en el Di Stéfano por un 3-2 de lo más igualado.

Y eso que no lo parecía de inicio. El Real Madrid dominó desde el primer momento y lo encarriló rápido. Empieza a funcionar muy bien este equipo, en el segundo año de Pau Quesada, y lo hace gracias a unas inspiradas Keukelaar y Schröder. La neerlandesa sí que está encontrando en este arranque todo eso que no tuvo en su primera temporada y, pasado el primer susto rojiblanco, se inventó un golazo.

Ruleta a lo Zidane en el área para plantarse ante Lola Gallardo y cederle el balón a una Felicia Schröder que ha caído de pie y que es una bendición para un equipo al que la pólvora le había fallado en ocasiones. El gran fichaje del verano para las blancas inauguró el marcador en el minuto ocho y cuando se alcanzaba el cuarto de hora de juego, Toletti marcaba uno de los goles de la temporada, pese a que acaba de empezar.

Muy difícil va a ser de superar en esta Liga F el tanto de la francesa. Desde la esquina, en un golpeo exquisito, la puso en el palo largo de Gallardo e hizo el gol olímpico. Era el 2-0 y el conjunto blanco dejaba encarrilado su encuentro, recordando a la Supercopa de la pasada campaña, cuando el Real Madrid goleaba en apenas 20 minutos.

Aunque aquí encontraría respuesta. Y lo haría por parte de Jensen. Recortaba diferencias por partida doble la delantera noruega del Atlético. Primero para hacer el 2-1 y, después de que Schröder firmara el tercero del Real Madrid, aparecía de nuevo la nórdica para mandar una infinita y loca primera mitad con 3-2 a su conclusión.

¿Había opción para más giros de guion tras una primera parte en la que pasó de todo? La había. Schröder pasó de protagonista a antagonista, dejando un recado desde el suelo que le llevó a ser expulsada tras la revisión del FVS. Era el 55′ y el conjunto blanco se quedaba con una jugadora menos. Un vuelco, por tanto, para un Atlético que se veía con oportunidades de darle la vuelta a un partido que empezó perdiendo por 2-0. Pero la ilusión duró poco.

Gio quiso copiar a Schröder y cometió otra acción antideportiva que llevó al Real Madrid a solicitar la revisión y a la colegiada a aplicarle el mismo castigo que a la sueca. Había aún tiempo por delante para que las rojiblancas lograran el empate, pero con la igualdad de fuerzas les fue imposible, cayendo ante el Real Madrid en un derbi en el que las de Quesada consiguieron capitalizar sus acciones para sumar los primeros tres puntos del curso.