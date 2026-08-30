Ya tenemos el gol de la temporada en la Liga F: Toletti pone patas arriba el derbi con un gol olímpico

La temporada para el Real Madrid no ha podido comenzar mejor en la Liga F. Cuando apenas se habían disputado 15 minutos del derbi madrileño entre el conjunto blanco y el Atlético, Sandie Toletti ha hecho el que será uno de los goles del curso. Desde la esquina, se casca un gol olímpico ante el que Lola Gallardo no puede hacer nada. Un centro cerrado que termina entrando por la escuadra del segundo palo para encarrilar el partido en el Alfredo di Stéfano, puesto que era el 2-0.

La mediocentro francesa la pega con la diestra desde la esquina buscando –se supone– una compañera. El centro fue de lo más cerrado, tanto que Gallardo tiene que comenzar a recular en busca de cubrir el segundo palo y pese a que salta no puede hacer nada por evitar el segundo gol del Real Madrid. Un tanto con el que las madridistas se pusieron con una renta importante en el primer duelo de la temporada, que no pudo ser más exigente.