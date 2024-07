Misa Rodríguez: "Nunca tuve dudas de seguir en el Real Madrid".

Misa Rodríguez ha hablado en OKDIARIO sobre su renovación con el Real Madrid. La portera ha afirmado que, a pesar de toda la expectación que hubo sobre su futuro, ella nunca dudó. Siempre tuvo claro que quería seguir en el club madridista, con el que ha firmado hasta 2026. «Siempre me dicen ‘no, es que hubo dudas’, pero es que no las hubo», confiesa en esta entrevista.

«Lo que pasa es que el Real Madrid lleva los tiempos y yo al final seguía lo que me decían», explica. La guardameta señala que «no hubo ninguna duda por parte de Misa, ni por parte del club», pero que sí que se generó expectación por el secretismo que envolvió a la operación.

«Yo quería que no saliese nada. Le dije a mi representante o a mis amigos: ‘por favor, no digáis nada’. También es verdad que tenía una sorpresa el día de la presentación con mi marca, que era todo como muy bonito, de corazón blanco y no quería que se filtrase nada. Se llevó el máximo secretismo para que todo saliera bien. Entonces yo creo que nunca hubo dudas», detalla la canaria.

En París 2024 buscará un nuevo título con la selección, con la que ya ha logrado Mundial y Liga de Naciones. Le queda, aún, poder levantar su primer título como jugadora del Real Madrid: «Eso lo tengo pendiente desde que llegamos aquí. Sabemos que el femenino obviamente no tiene la misma historia que tiene el masculino, pero al final estás en un club en el que la historia se suma con todo. Vemos a los de basket ganar, vemos a los chicos ganar y ojalá que nosotras podamos ganar este año».

Reconoce además el esfuerzo que está haciendo el club por mejorar la sección, en la que este año han incorporado a un buen número de jugadoras: «Creo que estamos haciendo una gran plantilla para hacerlo. Tiene que caer ya el siguiente título, el primero que consigamos. Ojalá podamos levantar un título este año. Creo que se están haciendo las cosas muy bien. Se está apostando mucho en el club, nos da muchas facilidades, así que hay que devolvérselo ganando ya nuestro primer título».

La portera del Real Madrid seguirá dos años más como madridista y confía en poder ganar su primer título con la camiseta del conjunto blanco. Espera que ese ansiado trofeo llegue pronto, sin descartar –por supuesto– que pueda ser la Champions League. «Es una cosa pendiente. Es que al final sabemos la trayectoria que tenemos de aquí para atrás, que llevamos tres años en Champions, pero ojalá que sea pronto. Tanto mis compañeras como yo daremos el 200% para llegar lo más lejos y que ojalá sea una final. ¿Por qué no?», revela.