Iker Bravo anota su primer gol como madridista… ¡y lo celebra bailando como Vinicius!

Históricamente, los derbis suelen estar llenos de polémica y, el partido de este domingo, es uno de los más calientes que se recuerdan en los últimos años. En plena polémica sobre si Vinicius bailará en el Metropolitano en caso de marcar gol, el jugador brasileño ha visto como sus compañeros del Castilla han querido mostrarle su apoyo de una forma muy peculiar. El filial blanco se enfrentó este sábado al San Sebastián de los Reyes en el estadio de Matapiñonera e Iker Bravo anotó su primer gol con la camiseta del Real Madrid en el minuto dos de encuentro.

Iker Bravo dancing with Vinicius Tobias after his goal.

