La batalla de Vinicius

Las últimas 48 horas previas al derbi que se celebrará el domingo en el Metropolitano han sido intensas. Todo empezó con unas declaraciones de Koke que pusieron el foco sobre Vinicius. Al capitán del Atlético de Madrid le preguntaron por como celebra los goles el brasileño y su respuesta no dejó a nadie indiferente. “Si al final marca un gol y decide bailar, es lo que ha querido hacer. ¿Que si lo entendería o no? Cada uno tiene su forma de ser y celebra los goles como quiere. Habría lío seguro, lo más normal”, comentó el rojiblanco. Este comentario puso en el disparadero al brasileño. La situación no ha dejado de empeorar hasta el punto de que se han vertido comentarios sobre el madridista que Brasil y el Real Madrid han querido reprender con comunicados oficiales.

Koke no quería generar tal lío con sus palabras. Es posible que el capitán del Atlético no estuviese para nada acertado a la hora de expresarse, pero lo que ha sucedido después es un sinsentido donde Vinicius ha sido atacado y el derbi manchado. No obstante, al delantero del Real Madrid todavía le queda por labrar una batalla que será de todo menos sencilla en el Metropolitano.

Desde el calentamiento todas las miradas apuntarán a Vinicius Junior. La afición del Atlético de Madrid tiene especial ganas a un jugador diferencial que en estos momentos es uno de los mejores del mundo. El joven atacante se tendrá que aislar del clima de tensión que se genera en torno a su persona. Y es que, Vini encontrará muy pocos amigos en las gradas del Metropolitano.

Dentro del campo, los jugadores del Atlético tampoco le dejarán tranquilo. Vinicius es un futbolista que suele entrar al trapo y el ambiente es perfecto para que pueda perder en algún momento los nervios. Por lo tanto, el brasileño tendrá que estar calmado, mientras que sus compañeros y Ancelotti le tendrán que arropar para que en ningún momento se vaya de un partido que será muy difícil para Vini.

¿Y si marca?

Y si marca, Vinicius celebrará el gol como lo ha hecho siempre. Demostrando alegría y normalidad. El brasileño bailará o hará lo que quiera y nadie debería sentirse ofendido. Además, si es capaz de perforar la portería de Oblak , hará su primer gol al Atlético de Madrid. En los ocho derbis que ha jugado ha provocado un penalti y ha repartido dos asistencias, pero todavía no ha sido capaz de hacer una diana. Espera que esta racha finalice en este encuentro.