El Real Madrid Castilla se juega el ascenso en Elda. 90, o 120, minutos por delante con la Segunda División en el horizonte. Es por ello, que ha llegado la hora de la Generación Raúl. El técnico del primer filial blanco lidera a una generación de talentos que quieren hacer historia en el club y mostrarse en el mercado como los grandes futbolistas que ya son.

La Generación Raúl tiene una oportunidad única e histórica este domingo. Para la entidad madridista, que el primer filial blanco esté en Segunda División es un hecho más que importante. El último ascenso ocurrió hace once años, en 2012, y muchos de sus jugadores dieron el salto a grandes Ligas del extranjero como la Bundesliga y otros empezaron a hacerse un hueco en el primer equipo de la entidad blanca.

En aquel Castilla que ascendió a Segunda División hace once años jugaban Dani Carvajal, Nacho, Lucas Vázquez y Joselu. Los cuatro van a jugar esta temporada con el primer equipo del Real Madrid y los tres primeros tienen cinco y cuatro Copas de Europa en su palmarés. Joselu ha vuelto esta temporada al club de su vida como fichaje estelar.

Esa es la oportunidad que quieren aprovechar con el escaparate del ascenso la generación de los Arribas, Dotor, Álvaro Rodríguez o Mario Martín. El ’10’ es el máximo goleador de la categoría, el capitán es un líder dentro y fuera del campo, el ariete uruguayo ya ha demostrado maneras con el primer equipo y el de Sonseca es otro talento generacional.

Hace once años, en el último ascenso, dicha generación hizo historia en el club. Y más tarde, muchos de ellos, no todos, triunfaron en la élite. Esa es la oportunidad que quiere aprovechar ahora la Generación de Raúl. La plantilla actual tiene muchas semejanzas a la de hace once años. Solamente le falta la guinda, el ascenso.

Raúl lidera a una generación de oro

Esta generación liderada por Raúl González busca completar el gran objetivo de un equipo que ha estado coqueteando con el ascenso durante varias temporadas. Ahora, ese objetivo está a solamente una victoria en una final decisiva. Una oportunidad también para el propio Raúl de seguir haciendo historia en el club de su vida. El mister madridista es el líder de equipo sin difusión. Durante esta temporada ha demostrado su fortaleza en el banquillo y como su plantilla confía ciegamente en él. Un aspecto clave.

Mario de Luis, Luis López, Rafa Marín, Pablo Ramón, Carrillo, Obrador, Marvel, Mario Martín, Álvaro Martín, Carlos Dotor, Peter, Nico Paz, Sergio Arribas, Álvaro Rodríguez, Iker Bravo… Son nombres que dentro de diez años quizás haya que hablar de ellos por sus increíbles carreras, al igual que pasa hoy en día con la trayectoria de los jugadores que ascendieron al Castilla a Segunda por última vez once años atrás. Una oportunidad de oro para una generación muy especial y llena de talento.