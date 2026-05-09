Detienen el Cacereño-Castilla en la primera parte por una fuerte tormenta de granizo

Una abundante tormenta de granizo en Cáceres ha obligado a detener el partido entre el Real Madrid Castilla y el CP Cacereño. El filial madridista caía por 1-0 en su visita al Príncipe Felipe cuando, a falta de diez minutos para el final de la primera mitad, el colegiado decidió enviar a ambos equipos a vestuarios. La escasa visibilidad y la fuerza con la que cayó el granizo sobre el césped dificultaba la práctica futbolística y obligó a parar hasta que pudo reanudarse con la mejoría de las condiciones meteorológicas.

La tormenta fue momentánea, pero amenazó con aplazar el partido a otra fecha. El encuentro entre el Cacereño y el Real Madrid Castilla comenzó a las 21:00 horas, lo que, en caso de alargarse el parón, hubiera alargado hasta la madrugada la disputa del mismo. Además, el filial merengue disputa el próximo martes la final de la Premier League International Cup ante el Borussia Dortmund, lo que hubiera complicado la reanudación del partido ante el Cacereño para mañana.

Juego detenido por la intensa lluvia en Cáceres. Cae granizo en el terreno de juego.#CacereñoRealMadridCastilla pic.twitter.com/k8HNRxoAfE — CP Cacereño 🟢🐉 (@CPCacerenoSAD) May 9, 2026

Los locales habían salido más enchufados al choque, aprovechando el empuje del público para morder a los de Julián López de Lerma y adelantarse a los 13 minutos de juego, por medio de Ajenjo. De las botas de Diego Aguado salieron dos ocasiones que pudieron igualar la contienda. Primero, un pase atrás a Pol Fortuny que la defensa del Cacereño sacó cuando el mediocampista ya se relamía con el gol. El larguero evitó el tanto del lateral zurdo, que había superado a la barrera y al portero en un lanzamiento de falta desde la frontal.

El Cacereño-Castilla se reanuda tras 20 minutos de parón

El colegiado del encuentro, Figueiredo Comesaña, reanudó el partido de la jornada 35 de Primera RFEF entre Cacereño y Castilla tras 15 minutos de parón. Después de las comprobaciones del árbitro, como revisar si el balón rodaba de forma normal por el césped, el encuentro se retomó con los diez últimos minutos de la primera mitad, a la que se añadieron cuatro minutos de descuento. Un tiempo extra que aprovechó el Cacereño para forzar un penalti sobre la bocina y ampliar la distancia a dos goles antes de marchar a vestuarios.