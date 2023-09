El Castilla no arranca en casa y cae derrotado ante el Recreativo de Huelva

El Real Madrid Castilla salió derrotado frente al Recreativo de Huelva, por 1-2, en la sexta jornada del grupo segundo de Primera Federación. El primer filial madridista sigue sin arrancar en casa, donde todavía no ha ganado, y cosecha su segunda derrota del curso. La fragilidad defensiva y la falta de puntería fueron decisivos en un choque igualado.

El Real Madrid Castilla regresaba al Alfredo Di Stéfano con el objetivo de lograr la primera victoria del curso en casa después de vencer la semana pasada en Mérida. Para ello, Raúl siguió confiando en Cañizares bajo palos e hizo varios cambios obligados en defensa. Con la baja del capitán Carrillo, convocado con el primer equipo, Jacobo y Asencio formaron pareja de centrales, y Marvel fue lateral zurdo.

Volvió Nico Paz al once de Raúl González tras superar sus molestias. El primer filial blanco formó un tridente ofensivo con el argentino, Peter y Gonzalo. Enfrente, llegaba el Decano del fútbol español. Un Recreativo de Huelva que llegaba a Madrid después de cuatro jornadas consecutivas sin anotar un gol.

Pero eso no fue problema para los andaluces, ya que en el minuto cinco de partido ya iban por delante. Un disparo de David del Pozo desde la frontal se colaba en el fondo de la red. Parecía parable para Cañizares, que realizó la estirada, pero que no volvió a estar bien bajo palos. No era un buen comienzo para los blancos. Un Recre que parecía que jugaba en casa, con un desplazamiento masivo de su afición, que ocupó incluso los asientos de la grada local.

El Real Madrid Castilla respondió bien al gol rival. Asencio cabeceó a las manos de Rubén Gálvez en una buena ocasión madridista y Gonzalo estrelló una pelota en el travesaño después de un gran disparo. La respuesta del primer filial blanco era clara. Llevar el dominio, ser protagonistas y darle la vuelta al marcador inicial.

El Recreativo puso el 0-2

El Castilla continuaba dominando el partido, pero sin llegar en demasía a la portería del Recreativo. Pero la fragilidad defensiva en casa estaba costando muchos goles a los de Raúl. En el descuento de la primera mitad, tras un centro al área, De la Rosa empalmó una pelota de chilena dentro del área y la puso al fondo de la red. Un golazo que colocó el 0-2 en el marcador y demostró nuevamente que el Castilla estaba jugando fuera de casa, con una afición onubense que vino en masa al Di Stéfano.

Antes del descanso, Raúl sacó a calentar a Álvaro Rodríguez y a Mario Martín. Y no tardó en meterlos. Los dos salieron en el inicio de la segunda mitad por Peter y Jacobo. En el centro de la zaga se colocaba Edgar. Había que darle la vuelta a un partido que se había puesto más que complicado.

Empezó fuerte la segunda mitad el Castilla con un disparo potente de Theo de falta directa que reventó el travesaño, botó en la línea y salió escupido hacia fuera. Minutos después, los blancos volvieron a rozar el gol con una doble ocasión a bocajarro que terminó en las manos del portero del Recre.

Raúl mueve el banquillo del Castilla

En el minuto 61, Raúl volvió a realizar un doble cambio ofensivo en busca de un gol que le metiese en el partido. Víctor Muñoz y Palacios ingresaban en el partido por Theo y Nico Paz. La tuvo Víctor minutos después con una gran internada en el área, pero su disparo lo repelió Rubén Gálvez.

En el minuto 72 la volvió a tener el Castilla con un potente disparo de Mario Martín desde muy lejos. Pero Rubén Gálvez volvió a despejar la pelota. En el rechazo también la tuvo Gonzalo, pero el balón se marchó fuera. Restaban menos de quince minutos de partido, y el Recreativo seguía aguantando ese 0-2 ante el Castilla.

Reacción del Castilla

La reacción del Castilla llegó en el minuto 87 con un gran gol de Álvaro Rodríguez que puso el 1-2 en el marcador. Tras un gran centro de Tobías al segundo palo, Álvaro llegó con todo, metió la pierna y anotó el 1-2 en el tramo final de partido. Un golazo para soñar con el empate.

El Castilla lo intentó hasta el final con varios balones colgados al área, pero no pudo rascar el empate. Los de Raúl firman su segunda derrota de la temporada, la primera en casa, y sigue sin arrancar en el Di Stéfano.