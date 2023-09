Real Madrid Castilla y Atlético firman tablas en el derbi

El Real Madrid Castilla no pudo pasar del empate frente al Atlético de Madrid B (2-2) en el derbi disputado en el Alfredo Di Stéfano con motivo de la cuarta jornada del grupo segundo de Primera Federación. Nico Paz y Víctor Muñoz adelantaron hasta en dos ocasiones al equipo madridista, pero no fue suficiente para lograr la primera victoria de la temporada en casa.

Gonzalo García no entró en la convocatoria para disputar el mini derbi frente al Atlético de Madrid. El joven atacante entrenó por la mañana junto al primer equipo, con la supervisión de Raúl, y no se vistió con vistas a ir convocado este domingo con el primer equipo. En la grada, situado en uno de los palcos, estuvo presente Zidane viendo a su hijo, Theo, y a su ex equipo.

El derbi comenzó como cualquier partido de alta tensión, con muchísima competitividad por parte de ambos equipos, con una tremenda igualdad y con unas ganas de ganar el partido por encima de cualquier otra cosa. El Atlético de Madrid B empezó algo mejor con un mano a mano clarísimo que logró tapar Cañizares.

Pero quien golpeó primero fue el Real Madrid Castilla con un gran gol de Nico Paz de cabeza. Vinicius Tobías metió un centro perfecto desde la derecha y el centrocampista madridista remató a las mil maravillas con un testarazo que encendió a un Di Stéfano que presentó una entrada fantástica. Era el 1-0 a los nueve minutos de partido y el cuarto gol de Nico Paz en cuatro partidos esta temporada, siendo de manera ya destacada el máximo goleador del Castilla.

8’ GOAAAAAAAAAAAAAAL NICO PAZ!!!!!!! Great header. Superb cross and assist from Vinicius Tobias. Good pass from Theo Zidane. CASTILLA 1-0 ATLÉTICO MADRID B!!!! pic.twitter.com/1vwBcO4tXU — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 16, 2023

Pocos minutos después del gol de Nico, fue Palacios el que tuvo el segundo. El Castilla estaba cómodo y llegaba con peligro al área rojiblanca, pero no terminaba de hacerse con el control del encuentro. En el minuto 20, el Atlético de Madrid B pidió un penalti y pocos minutos después tuvo una clara ocasión.

Un error de Cañizares provocó el empate

Al borde del descanso, tras avisar una y otra vez el filial rojiblanco, y mientras el Castilla de Raúl jugaba con fuego, llegó el empate del Atlético de Madrid en el minuto 44. El gol lo anotó El Jebari tras una buena internada por banda y después de aprovechar un error garrafal de Cañizares, que se tiró para el otro lado y dejó que la pelota entrase al fondo de la red a poca velocidad por su palo.

La segunda mitad comenzó con la misma tónica. El Real Madrid Castilla tenía la pelota, pero a la contra, aprovechando los espacios, el Atlético de Madrid continuaba llegando con mucho peligro. Cañizares, esta vez sí, tuvo que despejar un mano a mano clarísimo en el minuto 53.

Raúl movió el banquillo por primera vez en el minuto 63 para realizar un doble cambio. Se retiraron del campo Noel y Edgar y entraron al césped Peter y Aparicio. El Real Madrid Castilla seguía sin tener el control del partido, había perdido el dominio e incluso el filial rojiblanco estaba llegando con más peligro al área rival. No eran buenos minutos para los madridistas en el tramo final.

Víctor Muñoz revolucionó el partido

Raúl no lo veía claro en ataque. Faltaba algo. En el minuto 75 entraba al campo Víctor Muñoz por Palacios. Y tardó un minuto en revolucionar y desatascar el partido. Tras un pase perfecto al espacio de Manuel Ángel, el recién ingresado al campo, Víctor Muñoz, con solamente un minuto sobre el césped, recibió totalmente sólo y definió a la perfección para poner el 2-1 en el marcador.

77’ GOAAAAAAAAAAAAAAAL VICTOR MUÑOZ!!!!!!!!!!!!!!!! Great assist from Manuel Ángel. CASTILLA 2-1 ATLÉTICO MADRID B!!!!! pic.twitter.com/TZ16Z4CT0O — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 16, 2023

Nico Paz y Manuel Ángel dejaron el campo en el minuto 83 por Antonio David y Marvel. Raúl González daba descanso de esta manera a dos de sus mejores jugadores, mientras buscaba dormir el encuentro en sus últimos minutos. Pero no lo logró, ya que en el minuto 88 logró empatar el partido Mestanza tras un barullo en el área. Los de Raúl dejaron escapar dos puntos y todavía no conocen la victoria en casa.