Arribas se luce ante Ancelotti en la victoria del Castilla contra el Badajoz

El Castilla de Raúl pinta muy bien en su segundo intento de ascenso a Segunda División. El filial blanco sumó su tercera victoria consecutiva tras ganar al Badajoz (3-1) en el Di Stéfano gracias a los goles de Dotor y Arribas. El equipo madridista se asienta en los playoffs y se sitúa a tres puntos del liderato.

Cuando más apretaba el Badajoz en los primeros minutos, Álvaro Martín puso un balón perfecto desde la banda derecha y Dotor llegó, como suele ser habitual en el capitán, para castigar la media salida del portero y hacer el primero para el Castilla. El Di Stéfano disfrutaba y Carlo Ancelotti lo celebraba en la grada.

Great cross and assist from Álvaro Martín 🔝.

Cinco minutos después, Peter filtró un pase genial y Arribas se plantó sólo contra el meta rival para picársela sutilmente tal y como hizo hace siete días en San Sebastián de los Reyes. Una definición sobresaliente para un futbolista de matrícula.

28’ GOAAAAAAAAAL SERGIO ARRIBAS !!!! 🥰🥰 3 goals and 1 assist this season. Super touch to finish.

Good assist from Peter Federico and a good pass from Noel López too.

Castilla 2-0 Badajoz !!! pic.twitter.com/2pdVp8a2Is

— Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) September 25, 2022