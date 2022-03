Arribas y Latasa dan aire al Castilla

El Castilla recupera el pulso tras ganar 5-2 al Atlético Sanluqueño en el estadio Alfredo di Stéfano. Los chicos de Raúl llegaron a este encuentro en una situación muy complicada, ya que el descenso acechaba, pero los tres puntos ante un rival directo por evitar los puestos calientes de la clasificación permiten al filial poner distancia con las cinco posiciones que condenan a jugar el próximo año en Segunda RFEF. El triplete de Arribas y el doblete de Latasa dieron el triunfo al filial

El encuentro no comenzó bien para el Castilla. Tras una de esas jugadas tontas que de vez en cuando realiza el filial, el árbitro terminó pitando una cesión que los andaluces no dudaron en aprovechar. Toni García, con un zapatazo, batió a Luis López. No se había cumplido el primer cuarto de hora y a los blancos ya les tocaba remar. El empate lo consiguió Sergio Arribas con un gran cabezazo tras aprovechar un gran centro de Miguel Gutiérrez, pero el Sanluqueño volvería a ponerse por delante. Otra vez Toni García se adelantaba a la zaga madridista para hacer el 1-2. Y una vez más, los blancos empataban con un testarazo de Juanmi Latasa, al que también asistió Miguel.

En el segundo tiempo el Castilla se mostró mucho más seguro sobre el césped del estadio Alfredo di Stéfano, lo que les permitió sumar tres puntos capitales. Arribas y Latasa, ambos de penalti, hicieron el 4-2 que daba tranquilidad a los de Raúl. Y ya con el rival rendido, el mediapunta hizo el tercero en su cuenta particular para poner el 5-2 definitivo en el marcador. Los blancos, que siguen teniendo un partido menos, visitarán el próximo fin de semana al Sabadell.