Usman Garuba: «Me gustaría volver algún día al Real Madrid»

La voz de Usman Garuba (Azuqueca de Henares, 2002) está plenamente autorizada para hablar de la polémica en relación con la diáspora de canteranos que se ha sucedido en los últimos meses en el Real Madrid. En su caso, no tiene dudas de que tanto él como todos sus compañeros contarán con la posibilidad de volver a vestir los colores madridistas en el futuro. En conversación con OKDIARIO, Garuba también se mojó sobre la salida de Pablo Laso, su gran valedor en el primer equipo.

Pregunta: Respecto al Real Madrid, ¿te sorprendió la salida de Pablo Laso?

Respuesta: Obviamente me sorprendió. Yo creo que Pablo es un grandísimo entrenador y las cosas se podrían haber hecho de otra manera, sinceramente, pero al final es una decisión del club. Pablo, con todo su palmarés y todo lo que ha hecho por el club, todo lo que ha transmitido… Él ha sido la clave que ha cambiado la situación del Real Madrid en estos últimos diez años. Creo que se podía haber ido de otra manera. Es una leyenda y yo siempre le tendré mucho respeto porque es el entrenador que más me ha ayudado en su carrera. Tengo mucha admiración por él y espero que le vaya bien en todos.

P: Además de Laso, en los últimos tiempos también han salido del Madrid jugadores jóvenes como Juan Núñez, Tristan Vukcevic, Baba Miller, tu propio hermano Sadiq… ¿Se ha roto la conexión entre la cantera y el primer equipo?

R: Al final los jugadores también barajan opciones. Estoy convencido de que muchos de ellos podrían haberse quedado en el primer equipo o haber salidas en forma de cesión, pero habrán dicho que les interesa jugar en otros sitios. Son decisiones personales de cada jugador. El Madrid es un gran club, por supuesto, pero al final cada uno afronta su situación a su manera. Creo que hay que respetarlo. Todos somos chavales, no sabemos lo que va a pasar en los próximos años y podemos volver sin ningún problema.

P: ¿El aficionado del Real Madrid volverá a verte de blanco algún día?

R: Es algo que me gustaría. Espero que sea en un día muy lejano porque eso significaría que he hecho las cosas bien. El Madrid es un gran club, el equipo de mi ciudad, donde me he criado, y estaría encantado de volver algún día sin ningún problema.