Scariolo: «Me habían asustado con Hezonja, me gusta su actitud, es respetuoso y acepta las críticas»

Sergio Scariolo compareció en rueda de prensa tras el partido de la jornada 2 de la Euroliga entre el Real Madrid y el Olympiacos en el Movistar Arena. El técnico italiano felicitó a sus jugadores por su gran actuación para batir al coloso griego y destacó una faceta desconocida de Mario Hezonja: «Me habían asustado».

«En el primer cuarto Olympiacos ha demostrado por qué ha sido el equipo que mejor ha jugado baloncesto en los últimos años. El esfuerzo ha sido el mismo que en partidos anteriores, probablemente en casa de menos a más con el apoyo de nuestra afición. La única diferencia es que el acierto ha sido normal», comenzó el italiano.

«Hemos generado buenos tiros, hemos fallado alguno de cerca, pero hemos metido un buen porcentaje de los triples y eso ayuda a ver las cosas de un color diferente. Estoy muy contento con el esfuerzo del equipo día tras día. Los jugadores están entendiendo cuál es el camino. Tenemos un potencial defensivo muy bueno», dijo.

«Hay que tener conciencia de que todo el mundo puede aportar, todo el mundo ha anotado esta noche. Sobre todo hay que aportar en defensa, si queremos ser un equipo realmente cohesionado, de duración, no que se preocupa de ganar el partido de septiembre, sino de ser un buen equipo cuando realmente contará tenemos que construir estas bases. Hoy hemos metido un poco más», afirmó.

Scariolo y su sorpresa con Hezonja

«Estoy contento con la actitud de Mario. Me habían asustado, no dentro del club. Lo veo una persona respetuosa. Por supuesto cometiendo errores, siendo el máximo anotador ha cometido errores. Acepta lo que se le dice, las críticas. Es la única manera de poder mejorar, siendo un líder de ejemplo. Tiene que tener continuidad y le veo en el buen camino», aseguró sobre Hezonja.

«Al final del primer cuarto hemos ajustado las cosas. Nos hemos dado cuenta de que una buena defensa contra estos equipos no es suficiente. Tácticamente, tenemos que crecer todavía bastante. Algún fallo de concentración, faltas tontas, rebotes perdidos… No es esfuerzo, es concentración. Esta tarde hemos tenido muchos menos. Hemos terminado el partido creciendo», aseguró.

«Entre partido y partido el entreno es muy mental y visual, muy de ver cosas y entender. No puedes arriesgarte a una lesión. Se puede entrenar. A veces los tiros entran, cuando tienes un pelín más de confianza. Otras no, teníamos más ansiedad y seguridad. No es un equipo con un potencial de triple estratosférico. Creceremos con buenos tiros, acabar más de cerca y poco a poco en la condición física», avanzó.

Sobre si Theo Maledon o Gabriele Procida llegarán al partido del domingo contra el Gran Canaria, descartó ambas posibilidades: «No. Y el jueves que viene lo dudo». Scariolo acabó hablando de otro de los fichajes, David Krämer, tras su gran defensa a Evan Fournier, estrella de Olympiacos: «Ha jugado un buen partido, ha puesto su ladrillo junto al de todos sus compañeros».