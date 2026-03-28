El Real Madrid sobrevive en Girona y suma su décima victoria seguida en Liga Endesa

El Real Madrid se ha llevado una victoria que sabe a gloria. Los blancos acusaron el cansancio, pero lograron imponerse 93-95 a un peleón Básquet Girona en el tramo final. Con un parcial de 11-2, los locales pasaron de estar 11 abajo a ponerse a tiro de tres a falta de 2:39 para el final. Los tiros libres fueron decisivos para que el líder de la Liga Endesa se llevara la victoria ante el arreón final del conjunto catalán.

Sólo anotaron una canasta de campo en los últimos tres minutos y fue un palmeo de Tavares, el resto de puntos los anotaron desde el tiro libre. Un triple de Livingston a falta de 15 segundos ponía a los de Moncho Fernández a uno. Feliz anotó uno de los dos tiros libres y Girona cogió el rebote en el segundo, pero por suerte se le escapó a Livingston y Hezonja no falló después sus dos tiros libres para poner el +4 a falta de nueve segundos. El croata, con 19 puntos, Feliz, con 17, Lyles (16) y Maledon (12) guiaron al equipo de Scariolo, líder intratable de la ACB, hacia su décima victoria consecutiva el Liga Endesa.

El cuadro de Moncho, con 24 puntos de Livingston y 17 de Needham, compitió de tú a tú y tuvo una última canasta para ganar contra uno de los equipos más en forma de Europa y alimentó las buenas sensaciones, en un duelo en el que tenía poco que perder. El Madrid se anotó la primera ventaja (0-5), pero el Girona reaccionó (7-5) ante un rival incómodo que sumó seis pérdidas en los primeros seis minutos.

El equipo de Scariolo aceleró y recuperó la iniciativa con un 0-8 (9-15) y cerró el primer período con su máxima ventaja tras un triple de Abalde (13-22). Los locales, con diez jugadores del primer equipo, acosaban la falta de rotación y un pésimo 1/8 en triples, pero dieron un paso adelante en el inicio del segundo cuarto con un 8-0 con dos triples de Needham (21-22, 7-0).

El Madrid contestó con contundencia, con un 9-0 bajo la batuta de Lyles para alimentar la renta hasta los dos dígitos (21-31), pero le faltaba continuidad. El Girona, liderado una vez más por Livingston, no quería rendirse y firmó un 15-6 para ganar el segundo período (23-15) y llegar al descanso un punto por detrás (36-37).

Livingston estrenó la segunda mitad con dos triples seguidos para alcanzar los 16 puntos y volver a situar por delante al equipo de Moncho (42-40), pero le respondió Hezonja (48-53). El alero croata ya sumaba 15 puntos. Maledon y Lyles fueron los siguientes jugadores en superar la decena y el Madrid aumentó su máxima ventaja hasta los 11 puntos con dos triples de Feliz y Procida (55-66).

Vildoza mantenía vivo al Girona a falta de diez minutos (60-66), en un encuentro de alternativas constantes. El Madrid se escapó hasta los 12 puntos con un 71-83, pero los catalanes aún firmaron un último arreón para entrar en el último minuto y medio a apenas dos puntos (85-87) tras el quinto triple en cinco intentos de Needham.

El Girona se colocó a un solo punto con un triple de Livingston a falta de 15 segundos (90-91) y otro de Busquets a falta de cinco segundos (93-94), pero el Madrid supo sufrir para sellar la octava victoria en ocho duelos contra el equipo de Marc Gasol en la ACB.