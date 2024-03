El Real Madrid recupera el pulso con sufrimiento ante el Tenerife

El Real Madrid se ha impuesto al Lenovo Tenerife (80-78) en la jornada 24 de la Liga Endesa. El equipo blanco necesitaba recuperar sensaciones y lograr la victoria tras el bache tanto de juego como de resultados que está atravesando desde que levantó la Copa del Rey. Las dos derrotas consecutivas como local en Euroliga frente a Panathinaikos y Fenerbahce han llenado al equipo de dudas a pesar de tener una ventaja considerable tanto en la clasificación de la máxima competición europea como en la ACB.

El Lenovo Tenerife, rival que visitaba el Wizink Center, no suele ser un buen cliente cuando lo que buscas es fluidez en el juego, recuperar la confianza perdida y obtener una victoria relativamente cómoda. Los de Txus Vidorreta plantearon un partido de tú a tú desde el inicio, sin complejos y buscando superar al Real Madrid usando sus mismas armas: el tiro exterior y los ataques rápidos.

La experiencia y la calidad de jugadores que parecen conservarse en formol como Marcelinho Huertas, Shermadini, Joan Sastre o Fitipaldo permitieron que el marcador estuviera siempre igualado ante un Real Madrid que no conseguía alcanzar los guarismos en los que se suele desenvolver. Tras un primer cuarto muy equilibrado, los madridistas no volvieron al parqué con la intensidad necesaria y Chus Mateo tuvo que parar el partido tras un parcial de salida de 4-9 para dar un toque de atención a los suyos.

Alocén no fue capaz de dotar al ataque blanco de claridad y, aunque el porcentaje en el tiro de tres del conjunto canario no fue el mejor, los de Chus Mateo, con nueve pérdidas en los primeros dos cuartos, no consiguieron aprovechar esta circunstancia para abrir brecha en el marcador. Al descanso, dominaban los visitantes por 38-41.

Emoción hasta el final

En la segunda mitad Chus Mateo dio más minutos a Campazzo en la dirección, a Musa para intentar mejorar la anotación y a Abalde para mejorar la estadística del lanzamiento desde más allá de la línea de 6,75. El dominio bajo los aros que tanto Tavares como Poirier estaban demostrando sirvió para que el Real Madrid se pusiera por delante gracias también a la aportación de Hezonja, Causeur o Deck. Los blancos mejoraron en el rebote y la ventaja al final del tercer acto era de cuatro puntos favorable al reciente campeón de Copa (63-59).

En el cuarto decisivo el Real Madrid salió dispuesto a resolver el choque lo antes posible. Subió el nivel en defensa y comenzó a ver el aro rival con cierta facilidad lo que le permitió alcanzar una ventaja de nueve puntos cuando al partido le quedaban cinco minutos. Txus Viderrota intentó poner fin a la sangría que Tenerife estaba sufriendo con tiempos muertos que permitieran a los suyos ajustar los sistemas.

El conjunto canario demostró una gran capacidad de reacción ya que consiguió igualar de nuevo el tanteador gracias a un parcial de 4-13 e incluso dispuso de una mínima ventaja a falta de 50 segundos para el final (76-77) gracias a la gran actuación de Fitipaldo, Marcelinho, Fran Guerra y, sobre todo, a una gran racha de Kyle Guy que llegó a los 14 puntos. Campazzo convirtió dos tiros libres para devolver el mando al Real Madrid.

Tras dos ataques errados por ambos equipos, Jaime Fernández tuvo un lanzamiento para ganar el partido pero falló y Llull viajó hasta la línea de tiros libres para situar la ventaja en tres puntos. A Tenerife le quedaban 4 segundos para intentar conseguir un triple que forzara la prórroga pero Tavares no lo permitió y cometió falta para asegurar que la victoria se quedara en el Wizink Center. Finalmente, 80-78 en el marcador y los pupilos de Chus Mateo que continúan al frente de la tabla de la Liga Endesa.