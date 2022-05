Puro madridismo: Doncic estrena zapatillas para homenajear al Real Madrid

Luka Doncic tiene al Real Madrid presente incluso antes de jugar el segundo duelo de la final de la Conferencia Oeste ante los Warriors. El base de los Mavericks quiso recordar a la entidad madridista, que está contando las horas para jugar la final de la Euroliga, estrenando un nuevo modelo de zapatillas inspiradas en el título continental que él mismo consiguió con el Madrid en 2018 en Belgrado, mismo escenario que en esta ocasión, y en el que fue elegido MVP.

The Luka 1, Legend of 7 🔥👀

In honor of @RMBaloncesto reaching the EuroLeague Finals, @luka7doncic is debuting his second colorway of the Luka 1. These 👟 tell the story of Luka’s Championship with RM in 2018. pic.twitter.com/vigEd8k8uN

— x – Dallas Mavericks (@dallasmavs) May 21, 2022