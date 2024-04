La promesa que Rudy Fernández necesita cumplir antes de decir adiós al baloncesto

Rudy Fernández anunció este jueves que esta temporada será su última como jugador de baloncesto. La leyenda del Real Madrid y la selección española anunció su retirada por sorpresa en la rueda de prensa previa al partido de Euroliga que el conjunto blanco disputa este jueves contra el Baskonia. El internacional español explicó los motivos de su decisión y también desveló la promesa que le queda por cumplir en sus últimos días en la élite. También tendrá la oportunidad de engordar un palmarés de purísima y oro.

Rudy Fernández colgará las zapatillas a final de temporada. En el día que cumplía 39 años, el mallorquín salió a sala de prensa para anunciar a los medios de comunicación presentes que este será su último año como jugador de baloncesto. Muchos esperaban esta noticia después de su última participación en los Juegos Olímpicos de París pero no por ello dolerá menos a la legión de seguidores que tiene uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país.

«Cumplo hoy 39 años y me siento muy agradecido de estar vinculado a este club durante tantos años. Se está terminando. Llevo muchos años aquí, mucha tralla física y mental. Creo que ya está llegando el momento de pensar en otras cosas que no sean el baloncesto y a disfrutar lo que me queda de estos meses para poder seguir cosechando títulos con el Real Madrid». Afirmó Rudy Fernández ante los medios de comunicación en el día de su 38 cumpleaños y antes de medirse al Baskonia en Euroliga en un duelo en el que el conjunto blanco buscará refrendar su liderato en la máxima competición europea.

Rudy también quiso dejar claro que: «Retirada es una palabra difícil e impactante cuando la escuchas, pero es cierto que ya está llegando un momento de mi carrera donde creo que ya tengo una edad, ya son muchísimos años como profesional». «Es cierto que ya es una edad, ya me tira muchísimo la familia, física y mentalmente es muy duro porque son muchísimos partidos y creo que está llegando un momento en el que uno se plantea otras cosas que no son el baloncesto profesional», dijo.

Rudy Fernández no se quiso olvidar de sus últimas lesiones sufridas que le han lastrado en sus últimos años como profesional. «Por desgracia, he tenido lesiones. Cuando tuve la tercera operación de espalda me dijeron que podría estar tres o como mucho cuatro años más jugando a nivel profesional y con el trabajo de los fisios del Real Madrid he podido vivir muchísimos años más, muchísimos éxitos más junto a mis compañeros», celebró el alero.

La promesa de Rudy con su padre

La rueda de prensa también tuvo su parte emotiva cuando Rudy Fernández mentó a su padre y la promesa por su padre fallecido el pasado 13 de mayo a los 65 años de edad. El jugador dejó claro que el sueño de su padre era que estuviera en los Juegos Olímpicos de París y por ello ha continuado una temporada más en el Real Madrid.

«Una de mis prioridades es cumplir el sueño que tenía mi padre, poder vivir un preolímpico e intentar clasificarnos y vivir una olimpiada», confesó Rudy Fernández visiblemente emocionado en la rueda de prensa. «Por eso también estoy un poco aquí, no quiero engañar a nadie», afirmó el jugador que en el pasado ya había dejado claro que estos Juegos de París, si España logra clasificarse en el Preolímpico de Valencia, sería su última vez con la camiseta de la selección española.

El brillante palmarés de Rudy Fernández

Rudy Fernández se retirará con un palmarés de leyenda al que puede poner esta temporada el broche de oro tanto con el Real Madrid como con la selección. Más fácil lo tiene con un conjunto blanco que tiene una gran oportunidad de hacerse con la Liga Endesa y que ha arrasado en la fase regula de la Euroliga.

A nivel de club y a la espera de poder engordar su palmarés este mes en los próximos meses, Rudy Fernandéz ganó una Copa del Rey con el Joventut de Badalona antes de ganarlo todo con el Real Madrid. Y es que a partir del año 2012, el escolta se ha convertido en una leyenda del madridismo tras ganar seis Copas (2014, 2015, 2016, 2017, 2020 y 2024), tres Euroligas (2015, 2018 y 2023), seis Ligas (2013, 2015, 2016, 2018, 2019 y 2022), y nueve Supercopas de España (2012, 2013, 2014, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023).

Rudy Fernández dejará el baloncesto profesional con un palmarés, hasta el momento, de dos Mundiales (2006 y 2019), cuatro Europeos (2009, 2011, 2015 y 2022), una plata continental (2007), un bronce en el Eurobasket (2013), dos platas olímpicas (2008 y 2012) y un bronce olímpico (2016), con la selección.

En los próximos meses Rudy Fernández tendrá la oportunidad de ampliar su leyenda como capitán del Real Madrid junto a Sergio Llull y como referente de la selección de Scariolo, que primero tendrá que sacar billete para París en el Preolímpico de Valencia para después intentar ganar una medalla olímpica que sería el broche de oro ideal para una carrera de vino y rosas del otra leyenda que se despide.