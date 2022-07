Pablo Laso: «Los informes del Madrid yo no los tengo, tengo los míos»

Pablo Laso da la cara por primera vez desde que se confirmara su despido fulminante del Real Madrid, alegando razones de salud. El ya ex técnico madridista inauguró este lunes la cuarta edición de su campus y tras el acto de bienvenida atendió a los medios de comunicación en una comparecencia muy esperada y en la que Laso aseguró estar en un estado de salud óptimo para entrenar, con los informes médicos de su lado.

El acto de apertura del el Pablo Laso Training Camp tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Francisco de Vitoria de Madrid y tras él, Laso respondió a las preguntas de los periodistas presentes.

«No sé vosotros cómo me veis. Yo estoy bastante bien. He sufrido un infarto justo después del segundo partido del Playoff de semifinales y gracias a la rapidez del médico del club que me dijo, tira para el hospital que hay que hacerte pruebas, realmente ese infarto, infartito como me lo ha calificado algún médico, ingresé el domingo, me hicieron un cateterismo y me dieron de alta al día siguiente», comenzaba Laso.

Agradecimiento al médico

«Tengo una función normal en el corazón, no tengo secuela, el corazón está perfecto. Si hablan de infarto que estás entre cinco y siete días ingresado, yo al séptimo tuve la suerte de estar entrenando. Dar las gracias a Miguel, como médico del equipo –despedido junto a Laso– que fue el que me trató desde el principio y a Sanitas por cómo me atendieron y a nivel cardiológico y de hemodinámica».

Estado de salud

«No tiene mayor historia esto que estoy explicando porque todo esto es para deciros para que estoy bastante bien o me noto bastante bien».

Buenas palabras para el Madrid

«A partir de aquí, obviamente no soy el entrenador del Real Madrid, después de 11 años en el club sólo puedo estar agradecido, al presidente, a la junta directiva, a la afición del Real Madrid pero también a todas las aficiones que vienen y dicen que admiran al Madrid y que ojalá le podamos ganar. Por supuesto a la gente que ha trabajado conmigo estos 11 años. He tenido la suerte de rodearme de mucha gente, a los cuales, independientemente de ser trabajadores, son amigos. Tener la suerte de poder trabajar con amigos no sé si está al alcance de todo el mundo pero lo digo con orgullo, ha sido un privilegio. Ha sido un privilegio estar en este club, doy las gracias por haberme permitido entrenar en un club del nivel del Real Madrid».

Laso no busca equipo

«No estoy buscando un equipo para entrenar, te soy sincero. ¿Quiero entrenar? sí, pero ese ansia no puede evitar mi ilusión. No voy a entrenar por entrenar. Por mi manera de ser tengo que ilusionarme en las cosas que haga. Este campus a mí me ilusiona, es mi vida, mi trabajo. Pero no estoy buscando dónde entrenar mañana. Espero tener alguna oportunidad y que esa oportunidad me transmita la ilusión con la que voy a involucrarme igual que he hecho siempre».

Su familia y el infarto

«Sobre todo por mi familia y por mis seres queridos y amigos, que se enteren por la televisión de algo que te pasa no es lo más agradable. Es algo que desde luego a mí no me ha gustado. Mi madre tuvo que llamar a mi mujer para ver qué pasaba. No le doy mayor importancia, los datos médicos son confidenciales como todos sabéis y creo que ya me expongo bastante explicando cómo estoy, que como os digo me veo muy bien. Obviamente a nadie le gustaría que sus datos médicos se tenga que enterar su familia a través de cualquier otro medio».

Los informes del Madrid

«Me haces una pregunta que es para el Madrid. Responderé lo que yo opino. Si estaban tan preocupados por mí agradecería que me hubieran dado todos los informes posibles, porque lo que me preocupa es mi salud. He tenido la suerte de que el cuerpo médico que me ha tratado y las consultas son de las que me fío. ¿Que el Madrid decida prescindir de mí? Yo ahí no entro. Pero la gente que me ha visto me ha transmitido la certeza de que soy una persona bastante normal».

Ilusión por seguir en el Madrid

«Yo no considero, soy entrenador de baloncesto. Estaba muy ilusionado y más después de cómo terminó la temporada, de tener un gran equipo y hacer una gran temporada. A partir de ahí, que el Madrid decide prescindir de mí, lo entiendo. Cómo no lo voy a entender. ¿Cuánto es un ciclo? No lo sé, pueden ser tres meses, en ese sentido no le doy mucha importancia. Lo que realmente me entristece, por decirlo de alguna manera, es que Pablo Laso desgraciadamente no va a poder entrenar al Real Madrid el año que viene».

Acuerdo para rescindir

«Hemos rescindido de mutuo acuerdo. Por mi manera de ser yo tenía claro que obviamente cuando me transmiten que no voy a ser entrenador del primer equipo yo no pinto nada aquí, y lo mejor es llegar a un acuerdo».

No tiene los informes del Madrid

«Los informes médicos que tenga el Real Madrid yo no los tengo, yo tengo los míos. Si el Madrid tienen unos informes y se basan en eso eso no sé si es traición o no, les agradecería que me los pasaran, por verlos. Yo me fío de los informes personales míos, no de los que me dé cualquiera. Mis informes son personales».

Nombres en su despido

«Claro que hay nombres propios, el de Pablo Laso el primero. Y luego todas las personas del Real Madrid aunque por encima de las personas creo que está siempre el club».

La salud, lo primero

«La primera prioridad para mí es la salud. Pongo un ejemplo. Si mañana yo tengo un partido que estoy loco por entrenar pero pongo en riesgo mi vida el primero que no entrenaría soy yo. Además hay una persona que lo explica claramente que es Jaycee Carroll. La decisión será médica, suya y de su familia. Si lo dice Jaycee Carroll así será. Yo no considero entrenar a baloncesto una cosa tan importante, importante es un piloto de avión».

El Madrid no le ofreció otro puesto

«No, el Madrid cuando me comunicó que no iba a entrenar al equipo, me dijo que no podía entrenar al equipo, que tenían informes que tenían mucho riesgo, pero no tuve ninguna oferta formal ni yo ni mi agencia».

Razones médicas

«Es una pregunta que el Madrid debería responderla, creo que dijeron que eran razones médicas única y exclusivamente. Si nos quedamos con el comunicado eran razones médicas, yo, hablar de conjeturas no creo que sea… Yo puedo tener mi opinión, ver cómo actúa cada uno, mi opinión es que estaba dando todo por el equipo, lo seguí haciendo hasta que me dicen que no seré el entrenador. Yo daba el máximo por el equipo independientemente de lo que piensen de mi trabajo».

Apto para entrenar

«¿Mis sensaciones? Después de ganar la Liga es que el equipo ha trabajado muy bien. Hemos jugado la final de la Liga, de la Euroliga, de la Copa y la Supercopa. Mi sensación es que el equipo ha hecho una buena temporada, pero el Madrid decide, así que mis sensaciones dan igual. Lo que no veo muy coherente para un entrenador como yo es que si estás apto para entrenar, como estaba al final de Liga, que decidí no dirigir porque creí que era lo mejor para el grupo. Si yo estaba apto y estaba entrenando, que eso fuera lo que se dice para que yo salga del equipo, eso obviamente no lo entiendo. Pero entiendo que el Madrid prescinda de mí, eso va en mi puesto. Lo de volver a entrenar, eso no lo pienso mucho».

Orgulloso de su valor

«Me siento muy orgulloso, no sólo de la reacción de los jugadores, independientemente de que me valoren como entrenador me valoran como persona y es un orgullo. La persona que me para por la calle y me dice eso también me transmite ese orgullo, al nivel de Luka Doncic o Edy Tavares, casi hasta me emociona. Creo que es gente que muestra sus sentimientos y me emociona».

Chua Mateo

«Sinceramente, si yo no entreno al Real Madrid, cómo me voy a preocupar de quién lo entrena. ¿Me preguntarías la reacción si lo entrenas tú? Yo tengo mucho respeto y cariño a Chus, hemos entrenado muchos años y le muestro mi cariño».

¿Volver al Madrid?

«Hay un anuncio en Navidad que dice «vuelve a casa por Navidad». Qué cojones, cuando algo lo consideras tu casa, cómo no vas a volver. Si el que hace el anuncio no vuelve a casa por Navidad tampoco pasa nada. Para mí el Madrid es mi casa, es mi vida, lo ha sido durante 11 años, es mi club, mi equipo y eso no va a cambiar, aunque mañana entrene en otro sitio. ¿Volver? Yo que sé».

Selección española

«Lo primero, la selección española tiene un grandísimo entrenador, eso es lo más importante. La selección lleva una trayectoria, magnífica y les deseo que sigan marcando época como llevan haciendo muchos años. Si me gustaría a mí entrenar a la Selección, es una pregunta de barra de bar, pero considero que la selección está más que bien cubierta con el entrenador que tiene».

Rumor de Estrella Roja

«Yo tengo un gran respeto por el Estrella Roja como club, como equipo y no conozco personalmente al presidente. Me causó mucha sorpresa porque no había tenido ningún contacto con ellos. Cuando indagué un poco sobre el tema, llamé a mi agente y le pregunté, me dijo «esto no sabemos nada». De hecho a los pocos días creo que el propio presidente salió desmintiendo la noticia. En este caso fue una sorpresa porque no tenía ningún conocimiento. Respecto a si estoy molesto, lo único que me molesta es que si me pasa algo te enteres de cualquier manera. En el ejemplo de lo que me ha pasado a mí lo único que me podría molestar es que no se enteren por mí»

Próximo proyecto

«No ha acabado mal. Hemos llegado a un acuerdo de rescisión de mutuo acuerdo. Yo dentro del Real Madrid tengo amigos que mantengo y que mantendré siempre. Lo que me ilusionaría en el futuro no te puedo contestar, pero casi todos los equipos, creo, tienen entrenador. Lo que sí aspiro es que en el futuro alguien piense que puedo aportar a ese proyecto y a mí me ilusione. No te puedo decir si la Euroliga, la liga provincial o la NBA».

La misma ilusión que en el Madrid

«Claro que hay proyectos que ves desde fuera que te gustan, por cómo haces las cosas, la filosofía del equipo, y otros que desde fuera no te lo parecen. Hay muy buenos proyectos a nivel de baloncesto y otros que no te gustan tanto, pero no es fácil desde fuera saberlo. A mí me gustaría que si en el futuro entreno, mantener la misma ilusión que cuando entrenaba al Real Madrid».

Caso Heurtel-Thompkins

«Sobre el tema de Heurtel y Thompkins es ridículo porque tendríamos que hablar de Doncic, el Chacho, muchos otros… Al que diga que con Heurtel hubiéramos ganado la Copa de Europa le diré que quizá con él no hubiéramos llegado a la final, o sí. No soy adivino y esto no es hablar mal de Thomas. Las decisiones que tomé las tomé por el bien del equipo, no de ninguna persona. Igual que decidí no dirigir al equipo en la final».

Relación con Juan Carlos Sánchez

«Respecto a la relación con el que era mi jefe. ¿Tú te llevas al 100% con tu jefe? Seguro que no. Puedes tener diferentes opiniones. Dentro de un equipo de baloncesto, te guste o no, de una manera tienes que mirar hacia delante y creo que la productividad ha sido muy buena, en 11 años hemos sido capaces de ganar 22 títulos».

Su vida entre la Liga y el despido

«Son dos semanas en las que yo venía de una situación médica. Madrugaba bastante, me iba a andar, intentaba recuperarme del esfuerzo de un final de Liga muy exigente. Mantenía contacto con Alberto Herreros con respecto a las operaciones que queríamos hacer con el equipo de cara al año siguiente. El lunes hay un medio que saca un poco mi situación médica… No, a mí el responsable de la sección me lo transmite unos días antes, el miércoles o el jueves».

Enemigos

«Por mi manera de ser no tengo enemigos. No quiero tenerlos, no me gusta. Que hay gente que tienes que apartar en tu vida, eso le pasa a todo el mundo. Pero esto no lo habla Pablo Laso y el Madrid, te lo digo casi en plan personal como soy yo. Hace poco un amigo me decía que hay gente que hay que apartar de su vida. Correcto, pero no la considero mi enemigo. ¿Que me consideren mi enemigo? Eso no es cosa mía».

Volver al Madrid con las mismas personas

«Para volver a casa por Navidad preguntaré qué hay de cena, eso seguro».

Permiso de los médicos

«¿Tú sabes el protocolo para jugar en la NBA? En la NBA un entrenador puede entrenar, pero hay un protocolo para los jugadores. Si me preguntas si un médico me pone escrito si puedo entrenar, no lo tengo. ¿Tienes un papel escrito por un médico que diga que puedes ser periodista? Yo puedo tener el ok de los médicos cuando quiera. Pero no considero que eso sea lo que me va a hacer entrenar, a mí me hará entrenar que un equipo me quiera y me haga un reconocimiento médico».

Nueva vida sin entrenar

«Si mañana tuviera un equipo para entrenar volvería a ese estrés. Mi familia está muy contenta de verme en casa, sabiendo que no tengo partidos. En ese sentido estoy bien, aunque el gusanillo lo sigo teniendo, sigo viendo los partidos de la sub-17».

Emocionado con la gente

«Me siento muy orgulloso y agradecido de que haya mucha gente que haya valorado tan bien mi trabajo. Eso me enorgullece e incluso me emociona».

Mensaje de Florentino Pérez

«No he hablado personalmente con el presi, pero sí he tenido contacto con él vía telefónica y me desea mucha suerte en el futuro como por supuesto se la deseo yo. Tengo una muy buena relación y he mantenido contacto con él».

Salida perjudicial del Madrid

«¿Qué perjudica más, que haya salido así del Madrid o que pierda 30 partidos seguidos? Si es así, no me fiches, que pierdo siempre. En cambio, si gano 30 partidos seguidos yo diría, voy a hacerle un reconocimiento médico que tuvo un infarto, pero fíchale que es buen entrenador».

Entrenar, su vida

«Soy entrenador de baloncesto a día de hoy lo que quiero es entrenar, es mi vida. Lo que no puedo es jugar. Si me ofrecen ser jugador, le diría que se equivoca. Por supuesto podría plantearme cualquier otra situación, faltaría más, incluso algo no relacionado con el baloncesto, que también, pero mi vida y mi pasión es entrenar. ¿Asistente NBA? Eso es entrenar».