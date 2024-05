Musa: «Juro que no me importa ganar el MVP, sólo el título»

Ganar el título. Eso es lo único que le importa a Dzanan Musa (Bihac, 1999), ni MVP, ni redención contra Ergin Ataman. Así lo confiesa el alero bosnio del Real Madrid a OKDIARIO antes de la final de la Euroliga contra el Panathinaikos de este domingo a las 20:00 horas. Musa completa el pleno a tres finales de tres después de ser el mejor jugador de su equipo en la semifinal ante Olympiacos.

El ex de Río Breogán se marcó un partidazo en el que anotó 20 puntos, recogió tres rebotes y repartió dos asistencias. Musa fue el MVP del partido y ahora mismo está en la pole por llevarse el premio a mejor jugador de la Final Four. La comparte con Mathias Lessort, el héroe de Panathinaikos en su semifinal ante Fenerbahce. Juntos posaron en la rueda de prensa previa a la final y este domingo se verán las caras en la cancha.

Sentado en un fondo del Uber Arena de Berlín, Musa se presta a sujetar el micrófono de este periódico y afirmar que está «un poco cansado», pero «bien» porque están «en la final». «Es muy importante para nosotros descansar un poco ahora y preparar el partido como sabemos», añade antes de saltar a la pista para entrenarse 24 horas antes de la final.

«Estamos en la final, eso es más importante que mi actuación individual. El equipo es más importante que las individualidades y vamos a ver qué pasa, pero estoy orgulloso de mis compañeros, entrenadores y todos. Vamos a disfrutar de esta gran final», destaca Musa, colocando al grupo de jugadores de baloncesto por delante de todo.

El pase del Chacho

Musa, de manera directa, protagonizó uno de los mejores momentos de la Final Four. Él fue el autor de la canasta posterior a una asistencia magistral del Chacho Rodríguez, que pasó el balón por su espalda con las dos manos desde su campo para dejar sólo al bosnio y que este machacara la canasta en el duelo ante Olympiacos. El alero se sinceró diciendo que no ve «nada en los partidos».

«Sólo veo el balón en mis manos, no entiendo cómo. Después lo vi en vídeo y el Chacho es magia. Es uno de los mejores bases de la historia de la Euroliga y de Europa y estoy contento de tener la oportunidad de jugar con él», explicó Musa, que hasta el momento ha tenido la suerte de compartir tres años con el canario y está por ver si lo seguirá haciendo a partir de la temporada que viene si este se retira.

El pique entre Musa y Ataman

Cambiando radicalmente de tema, uno de los momentos más tensos en la rueda de prensa a cuatro pre final se vivió cuando a Ataman, actual entrenador de Panathinaikos, le recordaron el escaso protagonismo que le concedió a un joven Musa que en 2021 militaba a sus órdenes en Anadolu Efes. «Espero que mañana no se vengue de mí por no darle tanto tiempo en su día», decía el turco, unas palabras que al bosnio le entran por un oído y le salen por otro.

«Mira, no me importa. Yo estoy aquí como jugador del Real Madrid y vamos a hacer todo lo posible para ganar la segunda Euroliga consecutiva. Por mi parte, voy a ayudar al equipo lo máximo posible para conseguirlo», responde acerca de este asunto. Y en cuanto a la posibilidad del MVP, Musa zanjó el tema de forma clara.

«Te juro que no me importa. No me importa eso, sólo me importa este título y este trofeo en mis manos. Después de tu carrera sólo cuenta este torneo y el MVP o los premios individuales no me importan», concluyó un Musa que volverá a ser clave en la rotación de Chus Mateo en la cita más importante de la temporada, una noche en la que la Duodécima es el único objetivo para todo el Real Madrid.