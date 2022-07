Las mejores broncas de Pablo Laso en su trayectoria en el Real Madrid

Pablo Laso ha sido despedido como entrenador del Real Madrid después de haber conquistado la Liga Endesa y Supercopa y alcanzado las finales de la Euroliga y Copa esta temporada. El técnico ha dejado para el recuerdo grandes lasinas en los tiempos muertos de los partidos. Las broncas del preparador vasco son famosas en el mundo entero.

Ni siquiera las grandes estrellas como Luka Doncic o Nikola Mirotic se han librado de las famosas lasinas del ya ex entrenador del Real Madrid. Una de las más recordadas con el esloveno se produjo durante un encuentro de Euroliga ante el CSKA en Moscú. Aunque esa no fue la única. El ahora jugador de los Dallas Mavericks recibió otra bronca del técnico durante la Final Four en la que acabó llorando. Luego, Laso y Ayón fueron a consolarle.

Otra de las broncas más famosas de Pablo Laso fue la de las palomitas. Aquel enfado tuvo lugar durante un partido de la Liga Endesa ante el Fuenlabrada: «Pediros algo, una Coca-Cola o unas palomitas a los que estáis aquí». Con Mirotic también la tuvo en 2013 después de que le pitaran una técnica por protestar durante un duelo frente a Maccabi en Euroliga, cuando los blancos ganaban por once.

"¡SEGUIMOS EN DEPRESIÓN! ¡Es un partido de baloncesto! ¡SI NO QUERÉIS JUGAR, NO JUGUÉIS! ¡No pasa nada, decídmelo! ¡Así no me llevo mal rato! ¿Queréis jugar o no? C***!" 😡 El tiempo muerto de Pablo Laso 😠🤬 Tremendo #EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/Zu4x0NDkwv — DAZN España (@DAZN_ES) February 24, 2022

"Pediros algo. Pediros una Coca-Cola. O unas palomitas" El enfado de Pablo Laso en el tiempo muerto.#LigaEndesa

🎥 En directo por @MovistarPlus pic.twitter.com/T7Yw3BckvX — Liga Endesa (@ACBCOM) January 27, 2019

"¡A mí me importa que defiendas!"

La bronca de Pablo Laso a Melwin Pantzar. #LigaEndesa pic.twitter.com/xQHYI9fnhb — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) October 21, 2018

Pablo Laso en estado puro: "Estáis andando. Jugamos un cuatro y hasta mi vieja podía venir más despacio". #LigaEndesa pic.twitter.com/aJe8el4BBJ — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) January 6, 2020

🤬 "¡Dime los REBOTES de todos los jugadores!" Esto de Pablo Laso en el tiempo muerto en mi casa se ha llamado de toda la vida… LEER LA CARTILLA 🎥 En directo en @MovistarBasket #LigaEndesa pic.twitter.com/1ucVqqYudX — Liga Endesa (@ACBCOM) February 2, 2021

''Si va a tirar una mierda desde aquí, no se la pases''. Pablo Laso después de un 10-0 de parcial. #NoticiasVamos pic.twitter.com/BieRcsTt31 — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) December 7, 2020

''¿Dónde coj…. tenéis la p… cabeza en el partido?''. Pablo Laso en estado puro. #NoticiasVamos pic.twitter.com/ceTKpV11zy — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) March 1, 2021

"¡Soy gilipollas porque te dejo en el campo!"

Pablo Laso a Tristan Vukcevic. #ListosParaRomperla pic.twitter.com/ZAVyJq03hY — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) September 19, 2021

🗣️ @pablolaso: "¿Qué creéis, qué vais a ganar andando? ¡Vamos 10-2! ¿Os vais a poner o qué? ➡️ @9FelipeReyes: "Sabíamos que nos faltaba intensidad y dureza. Cuando hemos reaccionado, no han podido responder" 📹 (@MovistarBasket) 🏀pic.twitter.com/79SvonClMx — Tiempo de Juego (@tjcope) June 3, 2018

El Tiempo Muerto de Pablo Laso 😅 "¿Puede tocar el balón Alberto Abalde, por favor? Que es lo único que he dicho en el tiempo muerto". #LigaEndesa pic.twitter.com/7a8pJMy2Tl — Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) September 26, 2021