El Madrid se queda mirando a las musarañas en Lugo

Pesadilla en Lugo. El Real Madrid ha encajado una de las derrotas más duras de la temporada, y seguramente la más imprevista, en su visita al Breogán (96-72). El fatídico encuentro en Lugo arrancó con un emotivo homenaje a Dzanan Musa, adorado en la ciudad gallega, y la fiesta fue degenerando en una encuentro de imposible digestión para el equipo blanco, que probablemente perderá el liderato de la Liga Endesa después de esta jornada 26.

Entre la penúltima y la última jornada de liga regular en la Euroliga, al Madrid le tocaba un visita que se preveía incómoda frente a un rival que pelea por llegar a la zona ‘playoff’. Vaya si lo fue. El Pazo Provincial dos Deportes vivió una tarde idílica frente al vigente campeón, que completó una segunda parte más que impropia: directamente infame. Llegó sin resistencia la quinta derrota del Madrid en esta ACB.

— Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) April 8, 2023

"Yo no he visto esto jamás. ¡Espectacular!" El recibimiento de la hinchada de @CBBreogan a @DzMusa . #LigaEndesa pic.twitter.com/7iyHkn8Ir9

Desde el principio se vio que las cosas no pintaban bien para los visitantes. Después del cálido recibimiento a Musa, que fue nombrado MVP de la última Liga Endesa vistiendo la camiseta celeste, el Breogán empezó como un tiro y se escapó ya en el primer cuarto (21-12). Tavares recibió una falta técnica por protestar y solo fue un anticipo de lo que vendría después. Entrado ya el segundo cuarto, el equipo gallego alcanzaba su máxima renta en la primera parte (25-12).

Tan solo Gaby Deck oponía resistencia al aluvión y de la mano del argentino el Madrid lograba achicar agua al descanso (39-34). Musa también se activaba al inicio del tercer cuarto y el líder parecía encarrilar su reacción (42-41), pero solo era un espejismo. Con Hollatz (21 puntos) y Bamforth (17) al frente del demoledor perímetro local (11/22 en triples), el Lugo le dio un bofetón de los gordos al Madrid y se disparó en el marcador con un parcial de 20-2 (62-43, min.26).

L O C U R A

No, no se escucha el tiempo muerto del Real Madrid, porque solo se escucha la fiesta del @CBBreogan. #LigaEndesa pic.twitter.com/A0Vu6ZOD2C

— Basket en Movistar Plus+ (@MovistarBasket) April 8, 2023