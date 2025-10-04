Liga Endesa 2025-26: todos contra el Real Madrid

Todos contra el campeón en la Liga Endesa 2025-26. La nueva temporada de la ACB presenta un camino lleno de dificultades para el Real Madrid, ganador de las dos últimas ediciones. El equipo blanco, reforzado en todas sus líneas y con seis novedades respecto a la plantilla que levantó el título el pasado mes de junio en Valencia, sabe que la competición vuelve más dura que nunca y que deberá compaginarla con un calendario de Euroliga aún más largo.

Por primera vez, el campeonato europeo tiene más equipos que el nacional y, por tanto, más partidos. 38 la Euroliga y 34 la ACB. 34 batallas en las que el Real Madrid tendrá que gestionar los minutos de su extenso grupo (15 jugadores y busca otro escolta) sin dejar de pelear por el primer objetivo, meterse en la Copa del Rey, y a la larga alcanzar los play off como cabeza de serie. Y si puede ser primero como el curso pasado, mejor.

La mejor competición doméstica de baloncesto se presenta en el mejor momento de este arranque de temporada para el Real Madrid. Tras sucumbir en la final de la Supercopa contra el Valencia Basket y caer inesperadamente en su debut en la Euroliga ante la Virtus Bolonia, el equipo blanco logró una victoria capital tumbando al Olympiacos, un gigante de Europa, y se llenó de moral.

La idea de Sergio Scariolo empieza a cuajar en el vestuario, sobre todo en la labor defensiva, desde la que se construyó el triunfo ante los griegos, y este domingo el Gran Canaria será el primer rival en ponerla a prueba (12:30 horas en el Movistar Arena). Las fechas claves son muchas, y es que ya en la segunda jornada el Real Madrid disputará uno de los grandes partidos del año en casa del Baskonia.

El Clásico de la primera vuelta será el 4 de enero en el Palacio de los Deportes (12:30) y el segundo contra el Barça el 22 de marzo en el Palau Blaugrana (19:00). La fase regular la concluirá el 29 de mayo en Manresa. Cabe recordar que el equipo blanco levantó las dos últimas ligas. Tiene 38 y esta temporada ansía ganar la 39 para aumentar su liderazgo en el palmarés histórico.

