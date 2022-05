Laso: «Después de perder una final piensas que todo es una mierda»

Pablo Laso ha alabado el buen trabajo de sus jugadores pese a la derrota contra el Anadolu Efes en la final de la Euroliga. El técnico ha reconocido el cabreo que recorre el seno de su equipo tras perder por un solo punto y ha lamentado que con un poco más de puntería estarían celebrando el título.

Felicitación al Efes

«Felicidades al Efes por la victoria. Ha sido una temporada muy larga para todos y me siento muy satisfecho por lo bien que han permanecido juntos hasta el final. Ahora mismo es un momento triste para todos nosotros, pero es parte de la vida y parte del baloncesto. Debemos olvidar este momento tan pronto como sea posible».

La última jugada

«Estábamos un punto abajo y era difícil decidir. Lo fácil cuando pierdes es decir que debíamos hacer falta. Pero teníamos tiempo de sobra, más de tres segundos. Podíamos haber defendido y tener la última presión. No conseguimos un rebote claro y no pudimos atacar. Jugaron muy inteligentes esa última posesión. Si me lo preguntas ahora, digo que deberíamos haber hecho falta».

Decepción

«Estoy jodido obviamente. Estamos hablando de que el equipo ha trabajado mucho para llegar a este partido y hemos hecho muchas cosas bien, pero nos ha faltado romper el partido en algún momento. En muchas cosas hemos estado bien, pero nuestro porcentajes de tiro no nos han acompañado».

Buena defensa

«Si a un equipo con el talento del Efes lo dejas en 58 puntos, tu plan defensivo ha sido muy bueno. Creo que ofensivamente, tampoco creo que haya sido mal. Pero todo esto no vale para nada porque hemos perdido una final. Hay 16 equipos de Euroliga que no están en este partido. Por eso he felicitado al equipo por la Euroliga que hemos hecho».

Buen trabajo en Belgrado pese a la derrota

«Nunca me he considerado muerto. Hemos tenido problemas, y cuando pierdes en deporte parece que todo esta mal pero yo no lo veo así. El primer calentón después de perder una final es pensar que es todo una mierda, pero es verdad que valoro mucho el trabajo que han hecho los chicos».

Efes campeón

«El Efes es un gran equipo, pero no es el mejor equipo de la historia de la Euroliga».