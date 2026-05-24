Hezonja, ante la noche que esperaba

A Mario Hezonja se le presenta por fin la noche y la oportunidad que esperaba. El croata tiene en su mano acabar con las críticas sobre sus actuaciones en partidos a vida o muerte como la final de la Euroliga de este domingo contra el Olympiacos. Será en el OAKA Arena, donde hace apenas dos días se erigió como ese líder que necesita el Real Madrid en esta clase de citas, llevándole en volandas al duelo por el título con sus 25 puntos (14/22 de acierto) y siendo ese «jugador 360º» que le demanda Sergio Scariolo (siete rebotes, tres asistencias y un robo para 33 de valoración).

«En septiembre, todos nos mirábamos en la banda preguntándonos: ‘¿Qué estoy haciendo?’», explicaba Hezonja en zona mixta tras su exhibición en semifinales contra el Valencia Basket, hablando de la mejoría de sí mismo y del equipo blanco desde la llegada de Scariolo. El croata ha encarnado durante toda la temporada esa evolución clara en todos los aspectos del juego, no sólo en la anotación, sino también en defensa y en la generación de puntos.

Pero aún tiene guardado ese plus que le pide el madridismo y que convierte este Olympiacos-Real Madrid en una ocasión única para él. Hezonja, al igual que el resto del equipo, pero él de forma más expresiva con sus gestos o palabras, terminó muy quemado de las últimas derrotas en finales que se deciden a un sólo partido.

El croata, que catalogó el pasado curso como «una temporada de mierda» en la noche que celebraban la Liga Endesa en la Fonteta, aún con Chus Mateo como entrenador, está obligado a aparecer de nuevo en Atenas con una más de esas grandes actuaciones que ha protagonizado en los últimos tiempos. Para hacer olvidar ese Hezonja individualista de la final de la Euroliga de 2024 en Berlín que falló seis triples de siete que intentó, o el de las derrotas consecutivas en las Copas del Rey de Gran Canaria y Valencia.

El Hezonja d. S. (después de Scariolo)

Hezonja quizá ya no sea ese tipo del que hace no tanto se decía que luchaba más por un MVP que por el éxito colectivo. Quizá nunca lo fuese, pero es que su compromiso actual y su manera de afrontar los encuentros dejan a las claras que Supermario ya sí es ese jugador total que puede brindar títulos al Real Madrid… más allá de premios individuales.

«No teníamos pívots ni muchas otras cosas. Hemos tenido muchos altibajos durante la fase regular, pero tenemos mucho corazón y orgullo por esta camiseta. Olympiacos es un muy buen equipo, un muy buen entrenador, una plantilla muy larga, con razón acabaron primeros y nosotros a seguir creyendo en lo nuestro», zanjaba el viernes ese Hezonja en el que Scariolo ha sembrado el germen de mirar por el grupo y destacar como y cuando toca. A las 20:00, el croata también libra su propia final interna…