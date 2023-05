Doncic se cuela en la presentación de la Final Four: «¡Mucha suerte y hala Madrid!»

Luka Doncic se convirtió en una de las sorpresas en la presentación de la Final Four de Kaunas, celebrada este jueves en una céntrica plaza de la ciudad lituana. El jugador de Dallas Mavericks y ex del Real Madrid se ‘coló’ en el evento vía telemática para lanzar un mensaje de ánimo a Chus Mateo y sus pupilos antes de afrontar la semifinal contra el FC Barcelona.

Durante la presentación, la Euroliga invitó a intervenir y realizar preguntas a ilustres aficionados de los cuatro clubes participantes de la Final Four. En el caso del Barcelona, por ejemplo, fue el ex tenista Álex Corretja, conocido aficionado culé. Poco después irrumpió en la pantalla Doncic, hablando desde su domicilio y escoltado por las camisetas enmarcadas de su ex compañero Dirk Nowitzki y de Kobe Bryant.

«Felicidades por haber alcanzado la Final Four. Chicos, habéis estado increíbles. ¿Creéis que la mentalidad que habéis demostrado en el playoff os puede ser de ayuda en la Final Four? ¡Mucha suerte y hala Madrid!», transmitió Doncic.

Pese a que hace ya casi cinco años que abandonó el Real Madrid, Luka Doncic siempre se ha destacado como un gran aficionado de su equipo de formación y nunca pierde la ocasión de animar a sus antiguos compañeros, aunque sea desde la distancia. Ganador del premio MVP y campeón de la Euroliga en 2018, el esloveno volverá a estar muy pendiente de lo que ocurra este fin de semana en Kaunas.