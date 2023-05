Dónde comprar entradas para el Real Madrid – Barcelona de la Final Four 2023 de baloncesto

El Real Madrid logró, en la noche del jueves, una clasificación magistral, épica y, para muchos, inesperada, a la Final Four de la Euroliga de baloncesto 2023. El conjunto blanco completó la remontada ante Partizan en una serie que había comenzado perdiendo por 0-2 y lo hizo con otro vuelco en un quinto partido que se le había puesto muy cuesta arriba. El resultado de todo es su clasificación a una Final Four que se celebra en Kaunas (Lituania) y en la que su rival en semifinales es el Barcelona. La gran pregunta ahora no es otra que cómo comprar entradas para ese Real Madrid – Barcelona de baloncesto en el que se decidirá a uno de los finalistas de la Euroliga 2023.

Real Madrid y Barcelona han logrado su pase a la Final Four de la Euroliga de maneras totalmente opuestas, ya que mientras los blancos tuvieron que remontar y sufrir lo indecible ante Partizan de Belgrado, su eterno rival azulgrana pasó por encima de Zalgiris Kaunas, que soñaba con llegar a la Final Four en casa pero acabó claudicando sin remedio y por un marcador global de 3-0 ante un Barça que sacó su mejor cara de lo que va de año y llega a la lucha por la Euroliga como uno de los grandes favoritos, si no el que más.

¿Cómo comprar entradas para el Real Madrid – Barcelona?

Las entradas al público general para la Final Four de la Euroliga 2023 salieron a la venta el 17 de enero y se agotaron en las primeras horas. Sin embargo, a cada equipo se le dará una cantidad aproximada de 600 entradas para poner a la venta de cara a las zonas delimitadas para los clubes clasificados a la Final Four. Además, en el mercado oficial del aficionado de la Euroliga, www.f4tickets.com se pueden comprar y vender entradas en función de la disponibilidad.

¿Dónde se juega la Final Four de la Euroliga?

La Euroliga designó a Kaunas, ciudad situada en Lituania, como capital del baloncesto europeo para las fechas de celebración de la Final Four de la Euroliga. El Zalgirio Arena de Kaunas, con capacidad para unos 15.000 espectadores, será la sede de los cuatro mejores partidos de baloncesto –semifinales, final y 3º y 4º puesto– que se pueden ver a día de hoy a nivel continental.

Fechas y horarios de la Final Four de baloncesto

La Final Four de la Euroliga de Baloncesto se disputa entre el 19 de mayo y el 21 de mayo en el Zalgirio Arena de Kaunas y ya tiene horarios publicados para los partidos de un fin de semana trepidante que pondrá cierre a la competición en la temporada 2023. Así las cosas, la primera semifinal, que mide a Olympiacos y Monaco, se jugará el viernes 19 de mayo a las 17:00 horas. El mismo día, viernes 19 de mayo a las 20:00 horas, comenzará el esperadísimo Real Madrid – Barcelona, mientras que la final de la Euroliga 2023 se celebrará el domingo 21 de mayo a las 19:00 horas.

Ver por televisión la Final Four y el Real Madrid – Barcelona

La Final Four de la Euroliga de Baloncesto 2023 se podrá seguir por televisión y a través de plataformas digitales a través de una de pago como es DAZN, que tiene comprados los derechos de emisión de la Euroliga para la temporada 2022-23. El partido que mide a Real Madrid y Barcelona, el más esperado en el baloncesto europeo, se celebrará el 19 de mayo a las 20:00 horas y se podrá seguir por DAZN y a través de Movistar +, en los canales específicos acordados con la plataforma deportiva.