Chus Mateo: «La remontada ante el Partizan nos ha hecho vernos más fuertes»

Chus Mateo ha destacado la ilusión con la que el Real Madrid afrontará la Final Four de Kaunas, cuya segunda semifinal disputará el próximo viernes ante el Barcelona. El técnico ha reconocido que llegan con falta de energía y bajas importantes al momento culminante de la Euroliga, pero también reforzados por la histórica remontada ante el Partizan de Belgrado en cuartos de final. Estas fueron sus palabras ante la prensa antes de viajar a Lituania:

Ilusión

«Vamos con mucha ilusión por estar con opciones de ser campeones, hay muchos otros equipos que ya no tienen la opción. Siempre que tienes una oportunidad debes intentar cogerla. Sabemos de la dificultad, no somos tontos, llevamos mucho tiempo aquí como para saber que no va a ser nada fácil».

Bajas de Deck y Yabusele

«Trataremos de suplirlas como podamos. Somos un equipo que está intentando rehacerse de las bajas. Obviamente esto forma parte del juego y hay que tratar de rehacerse. Ocupan el mismo puesto de Mirotic y trataremos de pararlo de otra manera, veremos a ver qué se nos ocurre. Un Clásico de Final Four es un partido muy largo y hay que tener más de un as en la manga si queremos estar a la altura».

Falta de energía

«El equipo llega feliz por poder estar feliz hasta el último momento tratando de conseguir la Euroliga. Llegamos con menos energía de lo que nos gustaría, pero con una ilusión que compensa esa sobrecarga de partidos. Ahora ya no hay que fijarse en dónde estamos, que es a la vez cerca y lejos del objetivo, pero mucho más cerca que antes. Hemos sido capaces de hacer algo muy bonito como es superar un 0-2 adverso ente el Partizan y eso nos ha dado un inyección de moral, nos ha hecho vernos más fuertes. ¿Por qué no vamos soñar con que podemos pasar a la final? El Barcelona es un rival terrible, juega francamente bien, está muy bien trabajado y tiene jugadores de un nivel extraordinario. No nos engañamos y sabemos de la dificultad del partido, pero tenemos mucha ilusión».

Poirier

«Poirier esta descartado al 99%. Es muy difícil que forme parte de esta Final Four como un baluarte más en el juego interior. Va a ser difícil que podamos contar con él».

Cero confianzas

«Es distinto pensar que eres bueno a sentir la ilusión de que puedes hacer cosas grandes. Nunca podes ir crecido a una final Four y menos jugando contra el Barcelona. Es verdad que la forma en que pasamos nos ha dado mucha ilusión. Todo eso nos ha hecho reforzarnos como equipo en la mentalidad, la ilusión y las ganas. A mí eso me reconforta y me da seguridad».

Importancia personal

«Estoy muy contento a nivel personal, pero no dejo de quitar importancia a todas estas cosas porque al final hay que desdramatizar todo lo que rodea al baloncesto. Me gusta mucho estar en esa situación, pero trato de desdramatizar todo lo que es una final Four: la atención que hay por parte de la prensa, la cantidad de gente que va a mirar este evento… Me gustaría poder contribuir con mi pequeño granito de arena a que el equipo se alce con el título».

Sin favoritos

«No tiene sentido hablar de favoritos en una final Four. A vosotros sé que os gusta mucho, pero nosotros vamos a jugar un partido de baloncesto con los que estamos. Hemos trabajado muy duro para ello desde septiembre y ahora solo nos queda soñar. Estamos tan cerquita que lo único que quiero es transmitir ilusión. Ya no hay estadísticas, excusas, lesiones, cansancio, ya solo queda un partido en semifinales contra el Barcelona. Este es el momento en el que a todo deportista le gustaría estar».