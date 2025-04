Chus Mateo: «Para ganar el jueves hay que hacer el partido perfecto»

Chus Mateo analizó la trascendental victoria del Real Madrid este martes contra Olympiacos que alarga el play off de la Euroliga a un cuarto partido en el que, según el técnico, su equipo tendrá que alcanzar la perfección para ganarlo. Además, puso en valor la potencia del Movistar Arena, hacia el que afirmó decantarse respecto a otras aficiones europeas.

«Ha sido un partido como lo son contra un equipo que juega tan bien siempre como Olympiacos y que es tan sólido atrás. Es difícil abrir su defensa, pero hemos encontrado desde el primer momento hoy más recursos. Hemos hecho un buen trabajo ofensivo al inicio, nos hemos estancado en el segundo y hemos decidido ponernos a defender como equipo y ha sido extraordinario ver al equipo peleando, tratando de evitar que nos metieran canastas fáciles», dijo Chus Mateo mientras se ponía sus gafas para repasar las estadísticas.

«En este juego como todo en la vida la actitud lo es todo. Cuando ves a tu gente que está detrás de ti, demandando a tus compañeros que lo den todo, eso se transmite. Hemos sido capaces de enganchar con el público, cuando somos capaces de crear esta comunión tan mágica no es fácil que nos ganen aquí», valoró.

«Para ganar el próximo día hay que hacer el partido perfecto, adelante y atrás. No hay que bajar nunca los brazos. El baloncesto es un deporte de errores y va a haber. Ha habido un momento que nos ha hecho daño en el que cuando mejor lo teníamos han abierto un parcial de 2-13 al final del segundo cuarto. Esas situaciones no pueden hacerte daño y tienes que cortarlas lo más rápido posible. Cada partido hay que jugarlo de una manera independiente. Estamos defendiendo bien y hay que seguir haciéndolo. Luego ofensivamente no es fácil contra Olympiacos, es más fácil si estás bien atrás», afirmó.

Chus Mateo y ‘su’ Movistar Arena

«No sé lo que valorará la gente en general, me siento tan bien cuando sucede lo de hoy, arropado por tu gente… Hemos encendido la mecha que pone a la gente en pie, son momentos que poder vivirlos es de ser un gran afortunado. Estas situaciones vivirlas en primera persona, el momento de ánimo cuando las cosas no van bien y llevarnos en volandas es una satisfacción enorme. No sé el tiempo que voy a estar en este puesto, pero eso me lo llevo conmigo. Hay otras aficiones, pero yo me quedo con el Movistar Arena», aseguró.

«No es fácil decir que ha hecho click, en el partido del otro día nosotros entramos atrás en el marcador, no entras ganando», analizó al comparar los dos últimos partidos ante los griegos. «No me iba a quitar la camiseta porque si no se vienen abajo. Quiero que sigan el próximo día haciendo esto mismo. Sabemos mucho de nuestra afición, lo que quieren y es que nos dejemos la vida. Me han visto más alterado que de costumbre, pero merecen el agradecimiento por nuestra parte», comentó sobre su celebración tras el triunfo.