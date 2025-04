El Palacio nunca se apaga: ambiente de ‘final’ de Euroliga para el Real Madrid-Olympiacos

El Palacio de los Deportes pasó en menos de 24 horas de ser un refugio para aquellas personas que se quedaron tiradas en las estaciones de Atocha o Chamartín sin poder subirse a su tren rumbo a casa por culpa del apagón que asoló a España durante una jornada negra a convertirse en la caldera de las citas importantes. El pabellón del Real Madrid se llenó de aficionados que vinieron este martes a apoyar a su equipo en otra final por la supervivencia en la Euroliga contra Olympiacos.

Los de Chus Mateo se la juegan tras las dos derrotas en el play off, ambas en El Pireo. Para seguir con vida en la Euroliga y alargar la serie hasta el cuarto partido a los blancos no les queda otra que ganar en un encuentro que comenzó a las 21:00 horas y que contó con un ambientazo a la altura de las grandes noches en el Movistar Arena. Lo hubo en la repesca ante el Paris Basketball y el Bayern de Múnich y no fue menos frente al líder Olympiacos, que aterrizó con una inesperada baja.

La ausencia de Evan Fournier, estrella del equipo griego, por lesión fue la gran novedad en la previa del partido. El francés, llegado esta temporada a Olympiacos desde los Detroit Pistons de la NBA, fue el mejor jugador del segundo partido de esta fase regular en Goya con 28 puntos y 25 de valoración, y entre el primer y el segundo encuentro del play off anotó 30 en total.

Locura en el Palacio para el Real Madrid-Olympiacos

Los descartes del técnico madridista para esta final fueron Xavier Rathan-Mayes, que ha desaparecido prácticamente de la rotación a lo largo del curso, al igual que Eli John Ndiaye. El canterano sólo tiene presencia en ACB en los últimos meses, pero Chus Mateo le ha desterrado en Euroliga. Georgios Bartzokas no tendrá el arma de Fournier, aunque sí gozará del mejor jugador de la temporada, Sasha Vezenkov (45 puntos en la eliminatoria).