Ceballos no se pierde el partidazo entre Real Madrid y Olympiacos

Dani Ceballos no se quiso perder el partidazo de Euroliga entre Real Madrid y Olympiacos, disputado este jueves en el Movistar Arena (20:45 horas). El futbolista del equipo blanco, apasionado del baloncesto, acudió al Palacio de los Deportes para animar a los de Sergio Scariolo en su estreno en casa como locales.

El sevillano fue titular el pasado martes en Almaty en el encuentro de Champions contra el Kairat y tras completar una buena actuación dos días después se da cita con el equipo de baloncesto del Real Madrid. Es la primera de esta temporada, aunque en la pasada ya se convirtió en un fijo de la primera fila a pie de cancha del Palacio.