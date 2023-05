Belgrado recibe al Real Madrid con pancartas amenazantes

El Real Madrid ha sido recibido en Belgrado con pancartas amenazantes tras la tangana del último partido. Los jugadores de Partizán y los blancos terminaron a golpes el segundo encuentro de la serie de cuartos de final de la Euroliga. Eso provocó que los árbitros dieran por finalizado el encuentro con victoria de los serbios. Tras el encuentro, Zeljko Obradovic dijo que intentaría calmar a su afición para evitar que se vuelva a manchar la imagen del baloncesto. Pero los seguidores parecen haber hecho caso omiso a sus palabras y han recibido a los blancos con pancartas bastante ofensivas.

«No sé qué puedo decir. Está en manos de los árbitros y la Euroliga. Creo que lo que ha ocurrido no es bueno para el basket, ni para la imagen de Real Madrid ni Partizan. No puede pasar esto nunca más. Desde este momento voy a intentar calmar a toda la gente en Belgrado. Quiero que se hable de baloncesto, no quiero que se hable de esto. Tengo amigos aquí y gran respeto para todo el mundo. Cuando lleguemos a Belgrado, voy a intentar calmar a toda la gente que reciba al Real Madrid. Que no vayan a hacer nada. Cada día voy a repetir esto. Necesitamos hablar de baloncesto. Cuando se habla de baloncesto no hay nada mejor» decía Obradovic al acabar el partido.

Todos querían que lo sucedido se quedara ahí y no volviera a ocurrir nunca más. Pero el Real Madrid ha llegado a Belgrado para el partido de esta noche (20:30) en el infierno del Stark Arena en medio de un clima de crispación con pancartas tipo: «Moisés, os vamos a joder a todos», «Putas gitanas de Madrid», «Gitano bastardo argentino», «No es vergonzoso perder, es vergonzoso irse a la mierda», «Dormid en la arena si podéis» o «Nada «Real» excepto el nombre». A los blancos les espera un tercer partido bastante caldeado, por lo que deberán mantener la cabeza fría si quieren llevar la eliminatoria al cuarto partido.